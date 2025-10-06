宛平城牆 賞衛城古韻

千年永定河，800多年盧溝橋，300多年宛平城。日前在京啟動的2025「盧溝曉月」中秋文化節上，宛平城被一場裸眼3D燈光秀「喚醒」。伴隨著宛平城城牆正式開放，市民遊客可以登上這座華北地區唯一保存完整的兩開門衛城，感受古韻之美。

宛平城位於盧溝橋東，與橋相距百餘米，其始建於明崇禎年間，是明、清時期軍事專用的衛城。1937年7月7日盧溝橋事變爆發，宛平城門、縣衙被日軍摧毀，抗戰勝利後逐漸修復。

「永定河，出西山，碧水環繞北京灣…」清澈的童聲響起，夜幕中的盧溝橋頭燈火璀璨，中華經典誦讀大會2025「盧溝曉月」詩會拉開今年中秋文化節的序幕。伴著永定河的潺潺水聲，抗戰英雄家書情景劇《山河不會忘記》將現場觀眾帶入劇中情節，「山河永定」的豪情壯志在此間流淌。

詩會的燈火散去，宛平城城牆開放儀式開始。瞬間，城牆被3D光影秀點亮，磚瓦土石堆疊，拱極城拔地而起。光影秀落幕之際，宛平城西城門緩緩開啟，一隊身著明朝鎧甲的「兵將」從城中走出，中間騎馬的「將軍」下馬，恭迎八方來客，「磚石銘刻千秋事，請君共赴宛平城！」

從西城牆的入口登上宛平城，西望是燈火中的盧溝橋，東瞰是城中燈影重重、人頭攢動。目前宛平城城牆開放的是東西城樓以南段城牆。順著古樸的城牆前行，走過復建的角樓、敵樓、中心樓，可以感受300多年衛城古韻。北京首個以古城牆為背景的主題攝影展「城牆上的記憶——氣壯山河·偉大豐碑」正在這裡舉辦。109幅高清珍貴歷史照片，全景式呈現了從盧溝橋事變到抗戰勝利的壯闊歷程。

十一、中秋雙節過後，宛平城城牆將進入常態化開放運營，可通過盧溝橋文化發展中心微信號公眾號及各線上平台購票登城。