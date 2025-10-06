十一長假 代餵寵物生意大好

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸今年十一連假長達八天，許多民眾趁著今年最後一個長假出門旅行或返鄉探親，讓上門餵養寵物的生意大好。（新華社）

中國大陸今年「十一」加中秋節連放八天，許多人都把握今年最後一個長假出門旅行或返鄉探親，這也導致「上門餵養寵物」的生意大好。三湘都市報報導，9月30日，上海業者表示，今年十一長假共接到約270單生意。最大的一單：每天上門投餵，9天收費人民幣8,100元（約台幣3萬4,457元）。

報導稱，大陸「上門餵貓」服務報價已經很透明。9月30日，上海寶山一名業者表示，她今年8月在社交平台接單兼職上門餵養寵物。今年十一期間每天都有5、6單業務，收費標準是按距離她家的距離來計算，4公里內人民幣35元一次，5公里內40元一次，稍遠一點的地方如果地鐵方便也可以。

廈門吳姓女子也兼職上門餵養寵物服務。她表示，目前已接到12個十一假期訂單，最多一天要跑5家，比去年同期多了近一倍。「有的客戶要求即時視訊連線餵飯，還有人特意買智能鑰匙盒，上門前會給我單次密碼開門。」據她推算，按此接單量，她整個十一假期約有人民幣2,000元的額外收入。

上海嘉定區的桓姓男子則分享，他從事寵物上門餵養和寄養服務已有九年，最初是因個人興趣開始養貓，後來經營多家寵物店。「一次（人民幣）100元起，主要覆蓋上海及蘇州太倉等區域。客戶包括網紅主播、小明星以及企業老闆等。」

對於自己偏高的收費，桓姓男子坦承有「品牌溢價」的成分。他是上海本地人，擁有多套房產，有動物醫學與法學雙學位，這些都讓客戶對他非常信任。

「目前接了大概270單，每天35單左右。」桓姓男子說，按去年十一的行程，他需要凌晨4點半就出門，下午6點左右才能結束工作。因為十一單多，會提前跟主人說「不會久留、不陪玩、不接臨時任務」。

「上門餵貓」這份工作看似輕鬆，但報導提醒，還是存在一些風險。雲南說法律師事務所律師劉愛國表示，上門餵養人員如果沒有豐富的動物飼養經驗，有可能在餵養寵物時被寵物咬傷或抓傷。因此雙方最好簽訂書面契約，明確約定彼此的權利義務，如約定寵物傷人、丟失、傷病或死亡等方面的責任劃分、免責情形等。

