AI需求助攻 陸PCB廠掀擴產潮

據統計，僅7月25日至今，中國大陸已有八家PCB（印刷電路板）廠商公布新一輪的融資擴產計畫，擴產投資項目大多用於提升HDI（高密度互連板）、HLC（高層次板）、SLP（類載板）等高端PCB產能和技術能力。顯示大陸廠商PCB擴產潮將至。

大陸兩大PCB巨頭近期披露融資擴產進度：台資背景的滬電股份9月17日透露其新建AI晶片配套高端印製電路板擴產項目進展。該項目投資額高達人民幣43億元，最初規畫於去年10月，並於今年6月下旬正式開工建設。預計在2026年下半年開始試產，並逐步提升產能。

另一大巨頭、輝達主要供應商勝宏科技9月19日新一輪定增最終落地。此輪定增募集資金總額達人民幣19億元，其中人民幣8.5億元投向越南勝宏人工智慧HDI項目，人民幣5億元投向泰國高多層印刷電路板項目。

科創板日報報導，包括鵬鼎控股、東山精密、景旺電子、廣合科技、生益電子、世運電路、奧士康與柯翔股份等八家公司宣布擴產或融資，金額從人民幣3億元到11億美元不等。

報導指出，前述廠商宣布重金擴產背後，幾乎再度把原因歸結為AI需求。擬用50億元投資珠海金灣基地擴產項目的景旺電子便稱，其擴產目的在於「迎接AI浪潮下全球科技產業供應鏈重構機遇，滿足全球客戶的中長期、高標準需求。」

據中金公司測算，在輝達新發布Rubin CPX GPU驅動下，VR200 NVL144單機櫃PCB價值約45.6萬元，單GPU對應PCB價值量為6333元，較GB300增113%。

雖然PCB在AI浪潮下形勢大好，不過仍有潛在風險。有機構認為，如果AI大模型或應用落地不及預期、或商業化變現之路受阻，可能會對上游AI硬體設備的市場增速、產品迭代速度產生不利影響，最終影響PCB市場需求。

在AI敘事帶動下，PCB產業鏈也跟著水漲船高，大陸民生證券分析，AI需求驅動下，PCB的生產工藝複雜度顯著提升，主要體現在曝光、鑽孔、電鍍、成孔耗材等環節。這些環節對高精度、高效率設備的依賴度增加。同樣，PCB擴產將帶動上游需求，以及高介電材料（具有較高介電常數的材料）升級。