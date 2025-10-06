港擬推人民幣計價黃金商品

香港政府連續兩年在施政報告中重點著墨於將香港打造成國際黃金交易中心。香港財經事務及庫務局（財庫局）近日表示，香港構建國際黃金交易中心，不僅是把握投資者分散風險，在亞洲配置貴金屬的需求，也希望擴大人民幣的使用，故也將人民幣計價黃金產品納入考量。

香港在建設黃金交易市場方面動作頻頻，香港特首李家超2024年度發表任內第三份施政報告提出，香港財庫局將成立推動黃金市場發展小組，助香港構建國際黃金交易中心。2025年9月，李家超任內第四份施政報告明確將落實小組建議。

財新網報導，香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，國際變局加速演進，一方面投資者分散資產配置青睞貴金屬，此外，投資者對黃金等貴金屬實物交割，傾向地理距離近一些，可能出於安全考慮，香港須把握此機遇，拓展黃金倉儲，同時以國際黃金交易標準，構建香港的黃金中央清算系統。該系統第一步聚焦當地和境外市場，後續則會推進與大陸的合作。

2025年初香港加入倫敦金屬交易所（LME）全球倉庫和交割網路；6月，上海黃金交易所在港啟用其國際板指定倉庫，並推出以香港為交割地的黃金合約，實現離岸人民幣黃金實物交割。