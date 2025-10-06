快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

聽新聞
0:00 / 0:00

港擬推人民幣計價黃金商品

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

香港政府連續兩年在施政報告中重點著墨於將香港打造成國際黃金交易中心。香港財經事務及庫務局（財庫局）近日表示，香港構建國際黃金交易中心，不僅是把握投資者分散風險，在亞洲配置貴金屬的需求，也希望擴大人民幣的使用，故也將人民幣計價黃金產品納入考量。

香港在建設黃金交易市場方面動作頻頻，香港特首李家超2024年度發表任內第三份施政報告提出，香港財庫局將成立推動黃金市場發展小組，助香港構建國際黃金交易中心。2025年9月，李家超任內第四份施政報告明確將落實小組建議。

財新網報導，香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，國際變局加速演進，一方面投資者分散資產配置青睞貴金屬，此外，投資者對黃金等貴金屬實物交割，傾向地理距離近一些，可能出於安全考慮，香港須把握此機遇，拓展黃金倉儲，同時以國際黃金交易標準，構建香港的黃金中央清算系統。該系統第一步聚焦當地和境外市場，後續則會推進與大陸的合作。

2025年初香港加入倫敦金屬交易所（LME）全球倉庫和交割網路；6月，上海黃金交易所在港啟用其國際板指定倉庫，並推出以香港為交割地的黃金合約，實現離岸人民幣黃金實物交割。

香港特首 黃金 人民幣

延伸閱讀

港鐵車廂疑似出現「黃金」！被踩到後擴散滿地 網笑稱1事：名不虛傳

李家超畫紅線：美駐港總領事不得干涉香港、不要做破壞性的事

李家超：鼓勵青年在大灣區創業 融入國家發展最佳切入點

李家超：北部都會區有望提早完成 不必等足20年

相關新聞

陸十一連假過半 消費僅增3.3%

中國大陸十一暨中秋八天連假已過一半，外界關注大陸消費狀況。據大陸商務部大數據監測，假期前四天，大陸全國重點零售和餐飲企業...

AI需求助攻 陸PCB廠掀擴產潮

據統計，僅7月25日至今，中國大陸已有八家PCB（印刷電路板）廠商公布新一輪的融資擴產計畫，擴產投資項目大多用於提升HD...

政策支持＋快速審批…陸企首選 港股IPO市場熱

今年以來港股IPO市場熱度升溫，企業赴港上市潮湧現。港交所數據顯示，今年前三季港股新股數量與募資規模雙創新高，共66檔新...

人民幣交易占比…進逼英鎊 香港維持第四大外匯中心地位

國際結算銀行（BIS）三年期調查顯示，人民幣目前占全球匯市交易的8.5％，高於2022年的7％，維持占比上升趨勢，與英鎊...

含「港」ETF 陸資湧進

近期港股表現活躍，吸引大量陸資流入。機構指出，9月以來超過人民幣470億元（約新台幣2,021億元）資金透過含「港」ET...

港擬推人民幣計價黃金商品

香港政府連續兩年在施政報告中重點著墨於將香港打造成國際黃金交易中心。香港財經事務及庫務局（財庫局）近日表示，香港構建國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。