含「港」ETF 陸資湧進

近期港股表現活躍，吸引大量陸資流入。機構指出，9月以來超過人民幣470億元（約新台幣2,021億元）資金透過含「港」ETF流入市場。分析認為，獲利回升、醫療與科技景氣持續，南向資金與美國聯準會降息亦支撐港股流動性。

上海證券報指，統計顯示，截至9月29日，大陸市場140檔含「港」ETF合計獲人民幣471.94億元資金流入，有13檔ETF獲超人民幣10億元買入，基金規模大幅成長。以富國中證港股通互聯網ETF為例，基金規模達913.17億單位，9月單月獲資金買入約人民幣100.67億元，基金資產規模高達人民幣956.27億元。

同時，其他獲資金追捧的ETF包括工銀瑞信國證港股通科技ETF、永贏中證滬深港黃金產業ETF、易方達中證香港證券投資主題ETF及匯添富國證港股通創新藥ETF，9月淨買入金額分別為人民幣44.95億至26.21億元。

此外，華寶中證港股通互聯網ETF、易方達中證港股通互聯網ETF、銀華國證港股通創新藥ETF等基金均獲得超過人民幣10億元資金淨流入。

長城基金基金經理儲雯玉認為，港股獲利周期正從底部回升，多數產業的獲利水準有望迎來邊際改善。其中，醫療保健與資訊科技等行業景氣度持續，有望提供市場支撐。美國聯準會降息有利推動資金流向新興市場，外資重新關注中國資產，加上南向資金持續流入，港股市場流動性獲得進一步支撐。看好港股龍頭網路公司的配置價值，也看好港股創新藥、AI科研企業的全球競爭力。