花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

含「港」ETF 陸資湧進

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

近期港股表現活躍，吸引大量陸資流入。機構指出，9月以來超過人民幣470億元（約新台幣2,021億元）資金透過含「港」ETF流入市場。分析認為，獲利回升、醫療與科技景氣持續，南向資金與美國聯準會降息亦支撐港股流動性。

上海證券報指，統計顯示，截至9月29日，大陸市場140檔含「港」ETF合計獲人民幣471.94億元資金流入，有13檔ETF獲超人民幣10億元買入，基金規模大幅成長。以富國中證港股通互聯網ETF為例，基金規模達913.17億單位，9月單月獲資金買入約人民幣100.67億元，基金資產規模高達人民幣956.27億元。

同時，其他獲資金追捧的ETF包括工銀瑞信國證港股通科技ETF、永贏中證滬深港黃金產業ETF、易方達中證香港證券投資主題ETF及匯添富國證港股通創新藥ETF，9月淨買入金額分別為人民幣44.95億至26.21億元。

此外，華寶中證港股通互聯網ETF、易方達中證港股通互聯網ETF、銀華國證港股通創新藥ETF等基金均獲得超過人民幣10億元資金淨流入。

長城基金基金經理儲雯玉認為，港股獲利周期正從底部回升，多數產業的獲利水準有望迎來邊際改善。其中，醫療保健與資訊科技等行業景氣度持續，有望提供市場支撐。美國聯準會降息有利推動資金流向新興市場，外資重新關注中國資產，加上南向資金持續流入，港股市場流動性獲得進一步支撐。看好港股龍頭網路公司的配置價值，也看好港股創新藥、AI科研企業的全球競爭力。

港股 ETF 人民幣

陸十一連假過半 消費僅增3.3%

中國大陸十一暨中秋八天連假已過一半，外界關注大陸消費狀況。據大陸商務部大數據監測，假期前四天，大陸全國重點零售和餐飲企業...

AI需求助攻 陸PCB廠掀擴產潮

據統計，僅7月25日至今，中國大陸已有八家PCB（印刷電路板）廠商公布新一輪的融資擴產計畫，擴產投資項目大多用於提升HD...

政策支持＋快速審批…陸企首選 港股IPO市場熱

今年以來港股IPO市場熱度升溫，企業赴港上市潮湧現。港交所數據顯示，今年前三季港股新股數量與募資規模雙創新高，共66檔新...

人民幣交易占比…進逼英鎊 香港維持第四大外匯中心地位

國際結算銀行（BIS）三年期調查顯示，人民幣目前占全球匯市交易的8.5％，高於2022年的7％，維持占比上升趨勢，與英鎊...

港擬推人民幣計價黃金商品

香港政府連續兩年在施政報告中重點著墨於將香港打造成國際黃金交易中心。香港財經事務及庫務局（財庫局）近日表示，香港構建國際...

