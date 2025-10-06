政策支持＋快速審批…陸企首選 港股IPO市場熱

今年以來港股IPO市場熱度升溫，企業赴港上市潮湧現。港交所數據顯示，今年前三季港股新股數量與募資規模雙創新高，共66檔新股上市，其中絕大多數為陸企，整體募資約港幣1,829億元（約新台幣7,151億元），超過去年全年的兩倍。分析認為，政策支持與快速審批機制推動下，港股正成為陸企首選上市地。

港交所網站指，截至9月30日，今年以來受理的IPO新申請達286家企業，是去年同期的兩倍以上。僅9月29日與30日兩天，就有長春高新、貝達藥業、百利天恒、晶合集成、極米科技、聚芯微電子等29家公司遞件，多為A+H雙重上市企業。

市場人士表示，港股正成為大陸境內企業IPO首選，投資機構普遍加快推進有關項目赴港上市程序。

2025前三季港股IPO概況

財聯社提到，A股龍頭企業集中赴港上市，催生港股「超大型項目」行情。德勤中國指出，今年前三季六宗超大型交易中有五宗屬於A+H模式。港交所行政總裁陳翊庭表示，今年前八個月新股融資總額達港幣1,345億元，年增近六倍，其中A+H上市占上半年募資七成。

募資規模方面，寧德時代以約港幣410億元居首，紫金黃金國際港幣249.84億元次之，恒瑞醫藥、三花智控、海天味業等均逾港幣百億元，前五大IPO或第二上市案合計募資近港幣千億元，占今年總募資逾半。

政策面是熱潮主因。大陸證監會發布五項對港合作措施，支持龍頭企業赴港上市。香港證監會與港交所亦提供快速審批，只要市值達港幣100億元且符合法規，即可大幅縮短審批時間。

另，港交所今年5月推出「科企專線」，為科技及生物科技公司提供一站式上市服務，禾賽科技即在此機制下「一日通關」上市。

機構態度亦明顯轉變，多家基金、券商增加香港團隊，國際銀行增派高階主管，港股券商設新職級、員工加薪15%至30%。基石投資熱度回升，今年平均每家新股獲5.35名基石投資者護航，高於去年同期的1.37名，地方國資平台亦積極參與。普華永道預期，全年港股IPO數量可達90至100宗，募資總額有望突破港幣2,000億元。