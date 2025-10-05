快訊

陸廉航擬赴港上市？ 春秋航空：目前暫無相關計畫

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
彭博消息指出，大陸廉航春秋航空正考慮在香港上市，但春秋航空稱目前暫無相關計畫。記者黃仲明／攝影
彭博消息指出，大陸廉航春秋航空正考慮在香港上市，但春秋航空稱目前暫無相關計畫。記者黃仲明／攝影

有消息指出，大陸廉航春秋航空正考慮在香港上市，最快或將於明年進行。但春秋航空方面回應稱，公司目前暫無相關計劃，若有重大事項公司將依法依規履行訊息披露義務，以公司公告為準。有觀點認為，現階段可能不是春秋航空赴港上市最佳選擇。

彭博3日報導，春秋航空已邀請摩根大通和瑞銀集團擔任承銷商，預計融資規模可能達到數億美元。目前相關討論仍在進行中，具體的發行規模和時間尚未確定。

觀察者網報導，一位不具名航空業人士表示，春秋航空現階段是否具備赴港上市的充分動機，仍需進一步觀察。此外，就當前港股的市值水平、流動性及融資能力來看，春秋航空此時赴港上市或許並非最佳選擇。

目前，已在A股與港股同時上市的大陸航空公司包括中國國航、中國南方航空和中國東方航空。外界認為，如果春秋航空成功在港上市，不僅將成為又一家實現「A+H」雙地上市的航企，也可能為民營航空公司的融資路徑提供新的範例。

春秋航空為大陸首批民營航空公司之一，於2004年在上海成立，定位於低成本航空業務模式，主要從事大陸國內、國際及港澳台航空客貨運輸業務及與航空運輸業務相關的服務。其於2005年首航，初期主營大陸國內航線客運業務，於2010年開始經營國際及地區航線，並於2011年開始加快開闢國際及地區航線的步伐，公司於2015年在上交所上市。

日前，春秋航空稱因實行「一中原則」，拒絕在陸台人以台灣護照購買國際機票備受熱議，但後經該公司證實是程序上的烏龍。

在大陸四家民營航司中，今年上半年春秋航空「最賺錢」，其上半年盈利人民幣11.69億元，但年減14.11%。上半年實現營收人民幣103.04億元，年增4.35%。

春秋航空官網信息顯示，目前該公司擁有134架飛機，運營190多條國內航線和50多條亞洲國際及地區航線，網絡覆蓋日本、韓國、泰國等旅遊熱門目的地。

春秋航空 航線 航空公司

