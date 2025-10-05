快訊

見馬太鞍溪橋遭沖毀…傳劉世芳開會「呵呵笑」？災變中心聲明回應

搭公車「善意一腳」 助輪椅翁感動9萬人…高中生嚇一跳：沒什麼啦

中秋連假慘成暑假 國中生曝「22項回家作業」太崩潰：請大家要活著

超越Google 騰訊混元圖像3.0盲測全球第一

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
國際大模型競技場LMArena最新顯示，騰訊旗下混元圖像3.0（hunyuanimage 3.0）在全球26款模型位居第一。（圖／取自央廣網）
國際大模型競技場LMArena最新顯示，騰訊旗下混元圖像3.0（hunyuanimage 3.0）在全球26款模型位居第一。（圖／取自央廣網）

國際大模型競技場LMArena最新顯示，騰訊旗下混元圖像3.0（hunyuanimage 3.0）在全球26款模型位居第一，被評為最佳綜合文生圖模型，超過Google推出的「Nano-banana」（奈米香蕉）等頂尖閉源模型。值得注意的是，該結果來自全球所有用戶的「盲測」。

LMArena為美國加州大學伯克利分校推出的創新AI模型評估平台，評測核心方法是基於人類真實偏好的「盲測」機制，讓用戶對不同AI模型的回答進行匿名投票，衡量模型的表現。

騰訊於9月28日發布混元圖像3.0，聲稱是全球首個工業級原生多模態生圖模型。更是目前效果最強、參數量最大的開源生圖模型，且效果能夠對標業界頭部閉源模型。

據了解，該模型不僅能生成複雜文本、複雜漫畫、表情包，還能生成生動有趣的科普插畫。這些能力能大幅提高插畫師、設計師等視覺創作者的效率，原來需要畫幾個小時的漫畫，現在可能只需要幾分鐘就能實現。舉例而言，用戶只需要輸入提示詞：「生成一個月全食的四格科普漫畫」，模型就可以自主生成完整的月全食科普，無需使用者逐格描述內容。

混元團隊透露，混元圖像3.0目前版本已開放文生圖能力，圖生圖、圖像編輯、多輪交互等版本將於後陸續發布。

Nano-banana即Gemini 2.5 Flash Image，原本在LMArena廣受好評，其除了文字生成圖片的基本功能，最大的亮點在於圖像進階操作。只要提供一張圖片，就能用簡單指令進行替換、修改或重新構圖，且能維持角色與風格的一致性。

月全食 圖片 設計師

延伸閱讀

OpenAI 執行長奧特曼亞洲行 爭取資金和製造夥伴

華為嗆聲 雲算力超車輝達…生產效率達H20晶片的三倍

美國政府發布報告 指DeepSeek存在多重缺陷與風險

大到從背後看得見！ALTER《碧藍航線》大鳳泳裝1/5比例Figure側躺百媚生

相關新聞

中代表28國在WTO批美「對等關稅」措施 喊話立即取消

世界貿易組織（WTO）3日在瑞士日內瓦召開服務貿易理事會年度第三次會議。中國常駐聯合國代表傅聰大使就單邊強制措施，代表2...

超越Google 騰訊混元圖像3.0盲測全球第一

國際大模型競技場LMArena最新顯示，騰訊旗下混元圖像3.0（hunyuanimage 3.0）在全球26款模型位居第...

「愈努力愈心酸」 美大豆農：其他市場加總 不夠中國零頭

今年美國秋季農作物豐收，但往年最大的大豆買家中國迄未下單，被視為是中國對美國總統川普高關稅政策的反擊。據路透報導，美國農...

香港大型屋苑首9月註冊3年新高 太古城樓價升幅近1成

香港營商氣氛轉好，加上美國減息效應帶動，市民入市信心回升，物業買賣交易量也上升。香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊...

十一黃金周丁財旺 首4天逾87萬內地客遊香港 官員：王牌尚未出

十一中秋超級黃金周假期已至中段，截至昨晚9時，首四日累計逾99.4萬旅客訪港人次，內地旅客占近87.1萬人次，按年升6....

中建「匈塞鐵路」 塞爾維亞段183公里全線開通

由中國企業在歐洲所承建的第一條高鐵「匈塞鐵路」塞爾維亞境內段已經全線通車，塞國總統武契奇親自搭乘，並表示匈塞鐵路對塞爾維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。