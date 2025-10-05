AI需求帶動 陸PCB或將出現擴產潮

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
據統計，僅7月25日至今，便有8家大陸PCB（印刷電路板）廠商公布新一輪的融資擴產計劃。（路透）
據統計，僅7月25日至今，中國大陸已有八家PCB（印刷電路板）廠商公布新一輪的融資擴產計劃，擴產投資項目大多用於提升HDI（高密度互連板）、HLC（高層次版）、SLP（類載板）等高端PCB產能和技術能力。顯示大陸廠商PCB擴產潮將至。

大陸兩大PCB巨頭近期披露融資擴產進度：台資背景的滬電股份9月17日透露其新建AI晶片配套高端印製電路板擴產項目進展。該項目投資額高達人民幣43億元，最初規劃於去年10月，並於今年6月下旬正式開工建設。預計在2026年下半年開始試產，並逐步提升產能。

另一大巨頭、輝達主要供應商勝宏科技9月19日新一輪定增最終落地。此輪定增募集資金總額達人民幣19億元，其中人民幣8.5億元投向越南勝宏人工智慧HDI項目，人民幣5億元投向泰國高多層印制線路板項目。

科創板日報報導，包括鵬鼎控股、東山精密、景旺電子、廣合科技、生益電子、世運電路、奧士康與柯翔股份等八家公司宣布擴產或融資，金額從人民幣3億元到11億美元不等。

報導指出，前述廠商宣布重金擴產背後，幾乎再度把原因歸結為AI需求。擬50億元投資珠海金灣基地擴產項目的景旺電子便稱，其擴產目的在於「迎接AI浪潮下全球科技產業供應鏈重構機遇，滿足全球客戶的中長期、高標準需求。」

據中金公司測算，在輝達新發布Rubin CPX GPU驅動下，VR200 NVL144 單機櫃PCB價值量約45.6萬元，單GPU對應PCB價值量為6333元，較GB300提升113%。

雖然PCB在AI浪潮下形勢大好，不過仍有潛在風險。有機構認為，如果AI大模型或應用落地不及預期、或商業化變現之路受阻，可能會對上游AI硬體設備的市場增速、產品迭代速度產生不利影響，最終影響PCB市場需求。

在AI敘事帶動下，PCB產業鏈也跟著水漲船高，大陸民生證券分析，AI需求驅動下，PCB的生產工藝複雜度顯著提升，主要體現在曝光、鑽孔、電鍍、成孔耗材等環節。這些環節對高精度、高效率設備的依賴度增加。同樣，PCB擴產將帶動上游需求，以及高介電材料（具有較高介電常數的材料）升級。

人民幣 電路 材料 供應鏈 PCB AI

相關新聞

前港交所總裁：中國虧欠農民 國家仍掌握半數財富

香港交易所前行政總裁李小加日前在一場論壇說，中國過去數十年經濟發展的巨大成功，虧欠了數億農民，應當先補償農民；且中國可能...

景德鎮廢棄陶瓷化身電視背板 TCL推環保材料明年用於電器

在循環經濟浪潮下，大陸電器製造業巨頭TCL近期推出一款名為「TCL ECORA」的環保複合材料，號稱是以景德鎮廢棄陶瓷的...

大陸「外包兒女」 職業崛起 幫獨居長者喬事更撫慰孤獨

中國大陸進入高齡社會，不少沒有兒女的長者只能獨居，即便住長照機構，仍有不少生活上、與室友相處的問題；也有子女遠在外地、海外的長者生活孤獨。在大連，有一群原本擔任保鑣的「黑衣人」，意外轉型成「外包兒女」，幫各種上門求助的長者處理各種問題，最後他們也發現，這些長者不只期待吃穿無憂，還要有人陪伴與「撐腰」，守住體面與尊嚴。

陸十一連假前4天 重點零售和餐飲企業銷售額僅年增3.3%

大陸十一中秋連假時間已過一半，外界關注大陸消費狀況。據大陸商務部商務大數據監測，假期前四天，大陸全國重點零售和餐飲企業銷...

大陸國產AI找到新突破口 華為、阿里押注超節點技術

儘管大陸AI落後美國，不過大陸國產AI已找到新突破口，包括華為、阿里巴巴正押注「超節點」技術，也就是追求「系統效率」，有...

