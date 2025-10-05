景德鎮廢棄陶瓷化身電視背板 TCL推環保材料明年用於電器

在循環經濟浪潮下，大陸電器製造業巨頭TCL近期推出一款名為「TCL ECORA」的環保複合材料，號稱是以景德鎮廢棄陶瓷的填料與熱塑性樹脂塑料結合，打造出擁有石材般冰涼光滑觸感的新型材料，計劃明年推出首批採用TCL ECORA材料的產品，包含電視背板、空調機組和其他類型等。

「千年瓷都」景德鎮的陶瓷產業近年來經歷一輪快速產業發展，卻也導致廢棄陶瓷的大體量堆存。ECORA材料的出現可望化解廢棄陶瓷佔用土地、浪費資源的管理難題，同時能為消費電子和家用電器帶來獨特外觀質感。

TCL設計創新中心總經理Shane Lee表示，「回收陶瓷從未在消費電子行業使用過，因此TCL ECORA是完全獨特的。這種環保解決方案提升了我們產品的性能，並建立在我們的TCLGreen倡議之上，賦予消費者更健康、更舒適和更有環保意識的生活方式。」

TCL ECORA是TCL與世界知名的CMF和材料創新專家Chris Lefteri Design合作開發，該公司曾與許多《財富》100強公司在材料整合策略方面展開合作。Chris Lefteri Design創始人Chris Lefteri表示：「陶瓷創造出一種強度更高、密度更大的材料。觸摸起來冰涼、光滑且類似石頭，重新定義了消費電子產品和家電的外觀和觸感。」

數據顯示，中國大陸是最大的生產、製造陶瓷的國家，每年可以生產超過100億平方公尺的陶瓷，產值超過人民幣12,764億元。這意味，它會間接破壞森林106萬公頃，消耗不可再生資源3億噸，年產1,800萬噸陶瓷垃圾。為解決環境問題，近年有些廠商與企業正致力回收陶瓷並轉化為其他成熟材料，比如全瓷磚、手工磚、透水磚、構建磚等。