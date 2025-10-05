陸十一連假前4天 重點零售和餐飲企業銷售額僅年增3.3%

中國大陸進入高齡社會，不少沒有兒女的長者只能獨居，即便住長照機構，仍有不少生活上、與室友相處的問題；也有子女遠在外地、海外的長者生活孤獨。在大連，有一群原本擔任保鑣的「黑衣人」，意外轉型成「外包兒女」，幫各種上門求助的長者處理各種問題，最後他們也發現，這些長者不只期待吃穿無憂，還要有人陪伴與「撐腰」，守住體面與尊嚴。

2025-10-05 10:30