陸十一連假前4天 重點零售和餐飲企業銷售額僅年增3.3%
大陸十一中秋連假時間已過一半，外界關注大陸消費狀況。據大陸商務部商務大數據監測，假期前四天，大陸全國重點零售和餐飲企業銷售額僅年增3.3%。
央視報導，假期前三天，大陸商務部重點監測的78個步行街（商圈）客流量、營業額分別年增長4.2%、4.0%。
在綠色消費上，大陸商務部監測的主要電商平台數據，假期前四天綠色有機食品銷售額年增20.1%，節能家電（一級能耗）增長19%；智慧冰箱增長20.7%，智慧家居產品增長16.8%。
上海市文旅局4日透露，據上海旅遊大數據監測，大陸十一假期前四天上海市共接待遊客1,511.75萬人次，年增23.74%；上海市賓館旅館平均客房出租率為64.7%，較去年同期增加2個百分點。
北京市商務局4日發布數據，10月1日至4日，北京全市重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等企業實現銷售額年增0.4%，餐飲消費在老字號餐飲和連鎖快餐的共同帶動下，年增4.8%。北京全市60個重點商圈客流量年增14.3%；另據銀聯商務大數據模型測算顯示，假日期間北京市旅遊售票類、文化娛樂類消費金額分別年增15%、8.3%。
抖音生活服務發布十一假期前三天消費數據：假期前三天，地方文旅帶動地方菜堂食迎高客流，抖音地方菜團購銷售額年增達77%。同時，自助餐團購銷售額年增83%，燒烤團購年增74%。在出遊方面，大陸三線以下城市異地遊客大增，張家口、開封、威海住宿抖音團購訂單量年增184%、179%、157%。
根據去年大陸十一長假數據，商務部商務大數據監測顯示，大陸全國重點零售和餐飲企業銷售額按可比口徑年增4.5%，重點培育步行街和商圈客流量年增12.5%。
