陸車廠超殺優惠搶攻旺季 強打舊換新補貼、地方消費券

10月伊始，大陸汽車市場迎來傳統「金九銀十」消費旺季的第二個重要節點。隨著70多款新車進入車市，十一及中秋節共八天長假期間，車市消費迎來新一輪的爆發期，統計今年十一期間，23座城市舉辦地方車展，透過以舊換新置換補貼、地方消費券等，推動汽車消費。

第一財經日報報導，廣州十一車展期間，車展組委會聯合車企推出「金九銀十購車」政策，加上政府消費券，最高可省人民幣5萬元。其中，組委會針對部分車型還發放人民幣1,000元購車代金券、人民幣200元訂車紅包券等，以提升車展現場成交量。

多數車企親自下場推出置換補貼。例如在東莞十一車展期間，東風日產啟辰針對部分新車推出限時置換補貼，任意舊車置換新車，至少可抵新車購車款人民幣5萬元；比亞迪騰勢針對部分車型置換補貼人民幣2.5萬元；廣汽埃安置換補貼最高人民幣1.2萬元等。

除了車企「真金白銀」的補貼，「一口價」的促銷方式，再次被多家合資車企在車展上使用，優惠幅度至少人民幣2萬元，且均打出0首付或低首付的標語。例如長安馬自達CX-5「一口價」落在人民幣10萬元區間；東風日產啟辰大V車展「一口價」人民幣7.98萬元。一汽豐田拿出20輛亞洲龍特價車，優惠後售價在人民幣18萬元區間，吸引客流量。

在東莞十一車展現場，廣汽豐田、一汽豐田、東風日產啟辰等多家車企原廠銷售表示，東莞市的以舊換新補貼已經暫停，但可以幫助消費者開其他城市的發票，以此搶得以舊換新補貼名額。

有現場銷售指出，雖然東莞沒有了國家補助，但是經銷商集團在全大陸都有門市，所以能夠在全大陸內尋找補貼名額。目前，福建、四川等地還有少量的汽車以舊換新補貼可以搶。

現場還有合資品牌銷售提出代搶其他城市的補貼名額需要人民幣3,000元代搶費，他稱：「因為是跨城搶補貼，所以這筆代搶費需要由消費者支出，給到當地門市經銷商，由他們代搶名額。」