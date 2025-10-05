大陸國產AI找到新突破口 華為、阿里押注超節點技術

儘管大陸AI落後美國，不過大陸國產AI已找到新突破口，包括華為、阿里巴巴正押注「超節點」技術，也就是追求「系統效率」，有法人機構指出，中美AI競爭從「單卡性能」走向「系統級效率」。

超節點（Superpod）是一種用於建構大規模算力集群的技術架構。此概念最早由輝達提出，指將數千張GPU集成在一個邏輯單元內，形成類似「超級計算節點」的系統。與傳統架構不同的是，超節點可以通過高速互聯技術，彌補原先伺服器間頻寬不足以及高時延等問題，以期實現算力效率的優化。

科創板日報報導，阿里雲日前在2025雲棲大會上，發表磐久128超節點AI伺服器，該伺服器集成阿里自研CIPU 2.0晶片和EIC/MOC高性能網卡，單櫃支持128個AI計算晶片。同等算力下，相較於傳統架構，該伺服器推理性能可提升50%。

大陸超節點技術產品

除推理場景外，超節點也可用於AI訓練。今年4月，華為推出CloudMatrix 384超節點，透過建構超過1萬片的大集群來提供算力。對於1兆、10兆參數的大模型訓練任務，在雲資料中心，可將432個超節點級聯成最高16萬卡的超大集群。

在9月召開的華為全連接大會上，華為透露，CloudMatrix 384超節點已銷售300多套，共服務20多家客戶，主要需求來自政企。未來華為還將推出Atlas 950 SuperPoD超節點，算力規模8,192卡，預計於2026年第4季上市。。

華龍證券指出，中美AI競爭正從「單卡性能」走向「系統級效率」，大陸正在用集群建設+開源生態+工程化交付的方式完成AI基建方面的彎道超車。實際上，當前還有更多大陸國產硬體廠商正在加速布局超節點。