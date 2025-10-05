聽新聞
陸將揭曉外匯、黃金儲備金額 人行增持黃金仍是大方向

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中國大陸國家外匯管理局將於7日公布外匯存底及黃金儲備數據。黃金示意圖。(路透)
中國大陸國家外匯管理局將於7日公布外匯存底及黃金儲備數據。黃金示意圖。(路透)

中國大陸國家外匯管理局將於7日公布外匯存底及黃金儲備數據。分析師認為，在外部環境波動加大背景下，適度充裕的外儲規模將為保持人民幣匯率處於合理均衡水平提供重要支撐，且中國人民銀行增持黃金仍是大方向。

大陸國家外匯管理局9月7日發布統計數據顯示，截至今年8月底，大陸外匯存底規模為3兆3221.54億美元，較7月底上升299億美元，升幅為0.91%；人民銀行官網更新的官方儲備資產資訊顯示，8月底黃金儲備7,402萬盎司，7月底7,396萬盎司，為連續第10個月增持黃金。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，美國聯準會8月22日罕見釋放清晰降息信號，美元指數出現一個快速下跌過程，當月跌幅達2.2%。這意味著8月底大陸外儲中非美元資產價格上漲，是當月外儲規模上升的主要原因；黃金儲備方面，中國人民銀行繼續增持黃金，主要原因是美國新政府上台後，全球政治、經濟形勢出現新變化，國際金價有可能在相當長一段時間內易漲難跌。

中銀國際證券全球首席經濟學家管濤分析，8月受主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數重回下跌態勢，全球金融資產價格總體上漲，在此背景下，大陸外匯存底餘額刷新2016年1月以來新高。8月外匯存底重回3.3兆美元大關，表明大陸防範化解各種衝擊的能力繼續提升。

展望未來，王青指出，大陸未來外儲規模有望保持基本穩定。在外部環境波動加大的背景下，適度充裕的外儲規模將為保持人民幣匯率處於合理均衡水平提供重要支撐，也能成為抵禦潛在外部衝擊的壓艙石；而從優化國際儲備結構、穩慎扎實推進人民幣國際化等角度出發，中國人民銀行增持黃金仍是大方向。

中國人民銀行 黃金 外匯

