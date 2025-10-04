快訊

中職／收到匿名檢舉信函...3球員涉玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

影／蘆洲便當店氣爆「更驚悚畫面曝光」 同社區1個月2次火警

聽新聞
0:00 / 0:00

車上沒人竟自己開走？小米汽車揭曉「無人駕駛」謎團 車主也驚訝

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
山東一名小米汽車SU7車主控訴，車子在無人啟動的狀態下自己開走。小米汽車3日晚間回應表示，就是車主一支iPhone 15 Pro Max發出停車輔助指令，才會導致車輛啟動。圖／截取自微博
山東一名小米汽車SU7車主控訴，車子在無人啟動的狀態下自己開走。小米汽車3日晚間回應表示，就是車主一支iPhone 15 Pro Max發出停車輔助指令，才會導致車輛啟動。圖／截取自微博

山東省威海市一名小米汽車車主，日前愛車竟然在車上沒人的情況下自己開走了，小米汽車3日晚間回應表示，就是車主一支iPhone 15 Pro Max發出停車輔助指令，才會導致車輛啟動。

「小米公司發言人」微博3日晚間針對這起事件做出回應，表示根據車主授權的手機App操作日誌、車輛數據等逐一核車，得到結論「車輛後台數據和iPhone 15 Pro Max操作日誌、回應時間、車輛停車指令均能匹配，排除車輛質量問題。」

小米表示，擁有操控該車輛權限的手機有兩支，一是女車主的iPhone 16 Pro、另一支是男車主的iPhone 15 Pro Max，車輛後台數據顯示，車輛是收到iPhone 15 Pro Max這支手機發出停車輔助指令，導致車輛啟動相關功能，因此才會出現自己行駛的情況。

至於客服原本說是iPhone 16發出停車輔助指令，使得車主堅稱當時根本沒碰那支手機，小米指出，是因為實際設備與車輛標識型號不同，iPhone 15 Pro Max在車輛數據標示為iPhone 16,2，客服因此混淆，也導致車主錯誤理解，小米為傳遞訊息不夠準確引發一系列誤會表示歉意，允諾未來會做出改善。

車主 小米汽車

延伸閱讀

大小摩看蘋鏈 按讚四贏家…唱旺大立光、玉晶光、義隆、譜瑞前景

全國電子50週年慶登場！指定大家電5折起 滿額加1元換購iPhone 17

大小摩唱旺蘋果供應鏈！iPhone 17、PC半導體成雙優勢 點名這四台廠

要開去哪裡？小米SU7竟「自己開走」 嚇壞車主

相關新聞

陸建「匈塞鐵路」塞國段全線開通 塞爾維亞總統武契奇盛讚

由大陸企業在歐洲所承建的第一條高鐵「匈塞鐵路」塞爾維亞境內段已經全線通車，塞國總統武契奇親自搭乘，並表示匈塞鐵路對塞爾維...

車上沒人竟自己開走？小米汽車揭曉「無人駕駛」謎團 車主也驚訝

山東省威海市一名小米汽車車主，日前愛車竟然在車上沒人的情況下自己開走了，小米汽車3日晚間回應表示，就是車主一支iPhon...

大陸「金九銀十」車市升溫！逾23座城市舉辦地方車展 推限時補貼

10月伊始，大陸汽車市場迎來傳統「金九銀十」消費旺季的第二個重要節點。隨著70多款新車進入車市，8天長假期間，車市消費...

5、7奈米並非核心 華為雲CEO張平安： 華為算力能力已超輝達晶片3倍

當外界拆解華為用幾奈米晶片時，華為常務董事、華為雲CEO張平安表示，5、7奈米晶片製程並非核心，客戶真正需要的是優質計算...

加快東南亞布局 陸國產客機C909執飛深圳至印尼美娜多國際客運航線

大陸國產客機C909 2日晚首次亮相深圳機場，並於3日凌晨執飛剛開通的飛往印尼美娜多國際客運航線。這是C909在深圳機場...

大陸國產AI新破口！華為、阿里押注「超節點」 不卷單卡性能

儘管大陸AI落後美國，不過大陸國產AI已找到新破口，包括華為、阿里正押注「超節點」，也就是不卷單卡性能追求「系統效率」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。