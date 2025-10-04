聽新聞
車上沒人竟自己開走？小米汽車揭曉「無人駕駛」謎團 車主也驚訝
山東省威海市一名小米汽車車主，日前愛車竟然在車上沒人的情況下自己開走了，小米汽車3日晚間回應表示，就是車主一支iPhone 15 Pro Max發出停車輔助指令，才會導致車輛啟動。
「小米公司發言人」微博3日晚間針對這起事件做出回應，表示根據車主授權的手機App操作日誌、車輛數據等逐一核車，得到結論「車輛後台數據和iPhone 15 Pro Max操作日誌、回應時間、車輛停車指令均能匹配，排除車輛質量問題。」
小米表示，擁有操控該車輛權限的手機有兩支，一是女車主的iPhone 16 Pro、另一支是男車主的iPhone 15 Pro Max，車輛後台數據顯示，車輛是收到iPhone 15 Pro Max這支手機發出停車輔助指令，導致車輛啟動相關功能，因此才會出現自己行駛的情況。
至於客服原本說是iPhone 16發出停車輔助指令，使得車主堅稱當時根本沒碰那支手機，小米指出，是因為實際設備與車輛標識型號不同，iPhone 15 Pro Max在車輛數據標示為iPhone 16,2，客服因此混淆，也導致車主錯誤理解，小米為傳遞訊息不夠準確引發一系列誤會表示歉意，允諾未來會做出改善。
