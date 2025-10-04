快訊

中職／收到匿名檢舉信函...3球員涉玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

影／蘆洲便當店氣爆「更驚悚畫面曝光」 同社區1個月2次火警

中國調控產能過剩 專家：需提振內需減輕影響

中央社／ 上海4日電

中國近年物價長期低迷、內需不足，渣打大中華及北亞首席經濟師丁爽從供給側分析原因，不外乎與產能過剩有關。中國政府已針對產能展開調控，但丁爽提醒，需透過「提振內需」減輕供給側改革對經濟增長和就業的影響。

渣打大中華及北亞首席經濟師丁爽在陸媒第一財經撰文，談中國近期的產能治理。

丁爽首先說明中國目前環境，近年中國製造業產能大幅度超出國內需求的消化能力，企業間競爭加劇，物價長期低迷。在各方對經濟熱度體感偏弱的情況下，居民會傾向於推遲消費，而企業則會因為營收和利潤低迷而削減投資，進一步抑制內需。

丁爽指出，中國的PPI（生產者物價指數）自2022年10月以來持續下降，而CPI（消費者物價指數）漲幅最近一直徘徊在零左右。一般而言，持續的物價下跌表明市場供給總體大於需求。需求不足的原因包括居民收入下降、預防性儲蓄需求上升、財富縮水、宏觀政策收緊等因素。

而從供給端看中國物價長期低迷的原因，丁爽歸納，首先是地方政府競相吸引投資，造成產能過度擴張，尤其是新能源汽車和太陽能電池等新興產業領域。其次，行業整合和市場退出機制尚不完善，財務困難的公司在地方政府保護下仍可繼續營運。第三則為過度競爭，使企業定價權偏弱。

今年7月的政治局會議要求治理企業無序競爭，推進重點行業產能治理。後續政策也顯示，政府逐步壓降已有的過剩產能，並遏制國內低價傾銷的行為，政策方向包括「預防過度投資」，規範地方政府招商引資行為；「壓降過剩產能」，引進自律機制控制產量或淘汰過時產能；「規範價格競爭」，發布價格法修正草案，要求企業不得以低於成本的價格傾銷。

丁爽指出，此次調降產能的背景和2016至2017年的供給側改革不同，當前中國外部面臨貿易戰，內部房地產市場仍處於磨底階段。短期內，調降產能的措施會引起製造業投資減速，宏觀政策需要保持相對寬鬆，通過「提振內需」減輕供給側改革對經濟增長和就業的影響。

丁爽提到，中國服務業占GDP的比重約為55%，大幅低於發達國家接近70%的水平。在通訊、教育、醫療、養老、物業管理、金融理財、旅遊、文化體育及娛樂等領域，需求旺盛而供給不足，有必要進一步開放市場增加服務產能。

延伸閱讀

別光盯著AI！美智庫專家警告：美國成熟製程晶片 快被大陸壟斷

中職／王維中頭痛本季關機 葉總化身專家：不是偏頭痛

出獄又隨機傷人 專家：有的案子是單純壞人行為

苗栗隨機傷人事件 專家：暴力不只造成身體傷害 創傷治癒需社會支持

相關新聞

陸建「匈塞鐵路」塞國段全線開通 塞爾維亞總統武契奇盛讚

由大陸企業在歐洲所承建的第一條高鐵「匈塞鐵路」塞爾維亞境內段已經全線通車，塞國總統武契奇親自搭乘，並表示匈塞鐵路對塞爾維...

車上沒人竟自己開走？小米汽車揭曉「無人駕駛」謎團 車主也驚訝

山東省威海市一名小米汽車車主，日前愛車竟然在車上沒人的情況下自己開走了，小米汽車3日晚間回應表示，就是車主一支iPhon...

大陸「金九銀十」車市升溫！逾23座城市舉辦地方車展 推限時補貼

10月伊始，大陸汽車市場迎來傳統「金九銀十」消費旺季的第二個重要節點。隨著70多款新車進入車市，8天長假期間，車市消費...

5、7奈米並非核心 華為雲CEO張平安： 華為算力能力已超輝達晶片3倍

當外界拆解華為用幾奈米晶片時，華為常務董事、華為雲CEO張平安表示，5、7奈米晶片製程並非核心，客戶真正需要的是優質計算...

加快東南亞布局 陸國產客機C909執飛深圳至印尼美娜多國際客運航線

大陸國產客機C909 2日晚首次亮相深圳機場，並於3日凌晨執飛剛開通的飛往印尼美娜多國際客運航線。這是C909在深圳機場...

大陸國產AI新破口！華為、阿里押注「超節點」 不卷單卡性能

儘管大陸AI落後美國，不過大陸國產AI已找到新破口，包括華為、阿里正押注「超節點」，也就是不卷單卡性能追求「系統效率」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。