陸建「匈塞鐵路」塞國段全線開通 塞爾維亞總統武契奇盛讚

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
塞爾維亞總統武契奇3日出席「匈塞鐵路」塞段全線通車儀式上，盛讚大陸企業。（圖／取自武契奇臉書）
由大陸企業在歐洲所承建的第一條高鐵「匈塞鐵路」塞爾維亞境內段已經全線通車，塞國總統武契奇親自搭乘，並表示匈塞鐵路對塞爾維亞來說是一個巨大的成功，從貝爾格勒到蘇博蒂察僅需68分鐘，大幅縮短旅行時間，將顯著提升塞連接巴爾幹地區與歐洲中心的交通樞紐地位。他也感謝大陸領導人支持，並盛讚大陸企業「非常出色」。

據大陸駐塞爾維亞使館消息，10月3日，匈塞鐵路境內諾維薩德至蘇博蒂察段建成通車，標誌著匈塞鐵路塞爾維亞段全線開通運營。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić），副總理兼經濟部長梅薩山羅維奇，建設、交通和基礎設施部長索夫羅尼耶維奇，伏伊伏丁那自治省省長、貝爾格勒市市長等乘坐首班列車從貝爾格勒中央火車站出發前往蘇博蒂察。大陸駐塞大使李明和大陸國鐵集團、中交集團有關負責人全程陪同。

消息指，武契奇表示，匈塞鐵路對塞爾維亞來說是一個巨大的成功，首班列車時速200公里，從貝爾格勒到蘇博蒂察僅需68分鐘，大幅縮短旅行時間，促進沿線經濟融合，為塞爾維亞地區平衡發展和國家經濟繁榮注入強勁動力，顯著提升塞連接巴爾幹地區與歐洲中心的交通樞紐地位。感謝大陸領導人和大陸朋友們的支持，他盛讚大陸企業非常出色，未來兩國將繼續開展更加廣泛的合作。

李明則說，匈塞鐵路是大陸企業在歐洲建設的第一條高鐵，是大陸與中東歐國家合作的旗艦項目，也是「一帶一路」倡議與歐洲發展戰略對接的重大項目。此次匈塞鐵路塞境內段全線通車，是兩國人民構建新時代命運共同體的最新成果，是「中塞鐵桿友誼」新的里程碑，為塞國家建設和發展繁榮開闢了廣闊前景。

據指出，匈塞鐵路連接塞爾維亞首都貝爾格勒和匈牙利首都布達佩斯，全長341.7公里，其中塞境內長183公里，設計時速200公里，由大陸中國鐵路國際有限公司和中國交通建設股份有限公司聯營體承建。

另據新華社，武契奇在通車儀式上說，「匈塞鐵路自2017年動工以來，中塞兩國建設者們歷經8年艱苦奮鬥，今天終於夢想成為現實」，「特別感謝我們的中國朋友」。武契奇也在社交媒體發文稱，當日舉辦的通車儀式標誌著貨運線路正式開通，客運線路將於本月8日正式投入運營。

公開資料顯示，匈塞鐵路全長341.7公里，其中塞爾維亞段總長183.1公里，於2017年正式開工，當中的貝爾格勒至諾維薩德段已於2022年3月19日開通運營。至於匈塞鐵路的匈牙利段，由中鐵九局匈牙利公司、中鐵電氣化局匈牙利公司與匈牙利屬地公司組成的聯合體實施，於2020年7月6日正式開工，總長158.6公里，預計將於今年底或明年初通車。

「匈塞鐵路」塞爾維亞境內段已經全線通車，從貝爾格勒到蘇博蒂察僅需68分鐘。（圖／取自武契奇臉書）
