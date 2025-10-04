加快東南亞布局 陸國產客機C909執飛深圳至印尼美娜多國際客運航線

大陸國產客機C909 2日晚首次亮相深圳機場，並於3日凌晨執飛剛開通的飛往印尼美娜多國際客運航線。這是C909在深圳機場的首飛，也是大陸國產客機首次在深圳執行國際航線任務。

新浪財經報導，這次開通的深圳至美娜多航線，每周二、周四、周六晚間9時10分從美娜多起飛，次日凌晨1時到達深圳；每周三、周五、周日凌晨2時從深圳起飛，次日清晨5時40分抵達美娜多。

翎亞航空副主席李耀民表示，今年正值大陸和印尼建交75周年，這條航線的開通是兩國雙邊友好合作關係的有力見證，將為深圳及周邊旅客新增東南亞海島旅遊優質目的地的選擇。

C909飛機是大陸首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的中短程新型渦扇支線客機。自2016年投入商業營運以來，共交付市場超過160架，用戶覆蓋中外10多家航司，累計營運700多條航線，運送旅客超2400萬人次。

此次執飛深圳至美娜多航線的印尼翎亞航空，是C909的首家海外用戶，使用C909已超過兩年，曾以空地營運時長15.88小時刷新了C909飛機單機日利用率紀錄，翎亞航空機隊中已有5架C909。

美娜多位於印度尼西亞蘇拉威西島北端的海灣，是北蘇拉威西省的首府。1658年荷蘭東印度公司於此建立軍事基地，發展至今，成為蘇拉威西的第二大城市，以海岸美景著稱。