快訊

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

苗栗隨機殺人可望逃死？7年前牙醫父被殺…兒：司法就是保護加害人

日本機場驚險一幕！旅客行李險遭陌生女子推走「我在旁邊也敢動」

別光盯著AI！美智庫專家警告：美國成熟製程晶片 快被大陸壟斷

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國史丹福大學胡佛研究所研究員庫肯（Mike Kuiken）發出警告，稱美國對大陸「基礎型晶片」（foundational chips）的依賴日益加深。他敦促美國貿易代表辦公室和商務部，針對大陸成熟製程晶片的301調查必須「果斷行動」收尾，推出遠超加徵關稅的產業政策。歐新社
美國史丹福大學胡佛研究所研究員庫肯（Mike Kuiken）發出警告，稱美國對大陸「基礎型晶片」（foundational chips）的依賴日益加深。他敦促美國貿易代表辦公室和商務部，針對大陸成熟製程晶片的301調查必須「果斷行動」收尾，推出遠超加徵關稅的產業政策。歐新社

美國史丹福大學胡佛研究所研究員庫肯（Mike Kuiken）發出警告，稱美國對大陸「基礎型晶片」（foundational chips）的依賴日益加深，將帶來所謂國家安全風險，而這場危機正被更受關注的人工智慧（AI）霸主之爭所掩蓋。他敦促美國貿易代表辦公室和商務部，針對大陸成熟製程晶片的301調查必須「果斷行動」收尾，推出遠超加徵關稅的產業政策。

英國金融時報報導，在庫肯看來，美國政府一心關注先進AI半導體之際，大陸正「悄然壟斷」基礎晶片市場。這些晶片是不可或缺的數位技術「主力軍」，支撐汽車、醫療設備、國防系統乃至關鍵國家基礎設施的一切，其重要性不言而喻。

庫肯援引數據稱，大陸已佔據全球近40%的晶片產能，這種主導地位預計在2030年前還會進一步擴大。他敦促美國貿易代表辦公室和商務部，針對大陸成熟製程晶片的301調查必須「果斷行動」收尾，推出遠超加徵關稅的產業政策，要求美國企業披露所用晶片的供應鏈，同時呼籲政府加大對基礎型晶片的投入資金。

他還表示，如果錯過此次機會，後果將不堪設想，屆時美國生產的每一輛汽車、每一枚飛彈、每一台醫療設備，都將成為「大陸將美國優勢轉化為自身籌碼的工具」。

製程在28奈米及以上的晶片被稱作成熟製程晶片。但庫肯認為，這類表述頗具誤導性，容易讓人以為這類晶片已經過時。事實上，這類晶片是不可或缺的創新組件，重要性源於廣泛的應用場景，幾乎所有帶開關的電子設備都離不開它們。它們更是國家關鍵基礎設施的核心，支撐著配電與電信網路的運轉。

庫肯舉例稱，對於五角大樓而言，美國在基礎晶片上的對大陸依賴，就代表極大的安全性漏洞。「如果說，先進半導體是現代軍事系統的『大腦』，那麼基礎型晶片就是實戰武器的『拳頭』。」庫肯表示，F16戰鬥機、愛國者飛彈和「標槍」反坦克飛彈等均依賴於基礎型晶片，放棄對此類晶片供應鏈的控制，無異於直接讓出美國軍火庫的控制權。

他警告稱，如果美國經濟的基礎設施和軍事武器庫的核心元件，都依賴於由主要競爭對手掌控「開關」的晶片，那麼爭奪AI領域主導地位將變得毫無意義。

美國 製程 依賴

延伸閱讀

漁船走私毒品潛逃大陸通緝23年 男突搭機返台被逮法官裁定收押

川普擬砸百億美元援助農民 評估向納稅人發放2,000美元支票

華為AI晶片 戒不掉台積、三星…昇騰910C仍採用亞洲科技巨頭元件

世界經濟恐劃「三大圈圈」 學者提醒台灣靈活應對

相關新聞

別光盯著AI！美智庫專家警告：美國成熟製程晶片 快被大陸壟斷

美國史丹福大學胡佛研究所研究員庫肯（Mike Kuiken）發出警告，稱美國對大陸「基礎型晶片」（foundationa...

華為AI晶片 戒不掉台積、三星…昇騰910C仍採用亞洲科技巨頭元件

研調機構TechInsights拆解華為晶片發現，華為最頂級的AI晶片昇騰910C，採用了台積電、三星等亞洲科技巨頭的先...

東風集團旗下新能源品牌 嵐圖汽車申請在港上市

在傳統業務疲軟的背景下，東風汽車集團旗下新能源品牌嵐圖汽車將登陸香港資本市場，已向港交所遞交上市申請案，同時東風集團將從...

世界經濟恐劃「三大圈圈」 學者提醒台灣靈活應對

陸委會舉行諮詢委員會議，學者解讀，未來世界經濟可能被劃分為三個主要圈圈，美國圈、大陸圈、以及非美非中圈，台灣面對趨勢需要...

曾一度拒用台灣護照購票後急改口 陸廉航春秋航空明年擬赴港上市

日前一度傳出拒絕台灣護照購票的大陸廉航春秋航空，據報正考慮明年到香港上市。彭博引述知情人士，春秋航空已選擇摩根大通和瑞銀...

中國大陸車企加速在歐生產 由自建工廠轉為與歐企合作

歐盟對中國製電動汽車徵收高額關稅下，中國車企今年加速在歐洲生產。不過，中國車企在歐洲的生產模式有所轉變，並非每家車企都在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。