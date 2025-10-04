世界經濟恐劃「三大圈圈」 學者提醒台灣靈活應對

陸委會舉行諮詢委員會議，學者解讀，未來世界經濟可能被劃分為三個主要圈圈，美國圈、大陸圈、以及非美非中圈，台灣面對趨勢需要以靈活的戰略應對。針對關稅戰談判，也有諮委分析，中共有意對美採取以拖待變策略，在鬥而不破的態勢下爭取談判籌碼與戰略調整空間。

美國總統川普即將與大陸領導人習近平在南韓會晤，雙方高層官員此前已在歐洲進行多輪經貿談判，值此之際，陸委會昨（3）日公布第72次諮詢委員會議與會委員發言重點，會議主題「美中貿易戰對國際地緣政治、中國大陸經濟、兩岸經貿之影響與因應」。

未公布姓名的學者指出，大陸經濟成長面臨挑戰，今年8月社會消費品零售總額年成長3.4%，「消費實情不如陸方公布數據樂觀」；1至8月固定資產投資成長0.5%，國企固定資產投資增速持續下滑；8月PMI的新出口訂單指數為47.2，已連續16個月位於榮枯點之下。

部分委員關注，儘管美中貿易戰進入較為和緩狀態，然而近期大陸對美出口負成長，8月單月更衰退33%，跌幅呈現擴大趨勢，若美國再對大陸課徵更高關稅，將使中國出口市場由美國加速轉往歐盟、東協等地。