東風集團旗下新能源品牌 嵐圖汽車申請在港上市

在傳統業務疲軟的背景下，東風汽車集團旗下新能源品牌嵐圖汽車將登陸香港資本市場，已向港交所遞交上市申請案，同時東風集團將從港股退市。

東風集團表示，東風集團計劃將持有的79.6%嵐圖汽車股份派發給現有股東，並申請嵐圖汽車H股介紹上市，同時對東風汽車集團股份私有化。相關交易全部完成後，東風集團將自願從香港聯交所退市。

東風集團稱，受汽車行業轉型及市場競爭加劇影響，公司整體業績不達預期，H股股價長期被低估，基本失去作為上市平台的融資功能。而嵐圖汽車代表新能源汽車發展方向，將擁有體現其業績和潛力的獨立估值，成為更具吸引力投資目標。

最新數據顯示，東風集團股份1-8月累計汽車銷量113萬8,573輛，年降5%，其中新能源汽車銷量30萬4,770輛，增長約38.2%；而嵐圖汽車2025年1-9個月，累計銷售汽車近9.7萬輛，年增85%，其中9月交付1.52萬輛，刷新單月紀錄。

每日經濟新聞分析，東風集團作為控股公司，體內資產種類多，估值邏輯複雜，嵐圖汽車獨立上市有望帶來估值表現躍升。