曾一度拒用台灣護照購票後急改口 陸廉航春秋航空明年擬赴港上市

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國大陸籍的低成本航空春秋航空一度傳出因遵守「一個中國原則」，「中國台灣地區」旅客，需使用「中華人民共和國政府認可的有效旅行證件」，拒絕旅客使用中華民國護照作為購票的有效證件，圖為春秋航空班機。（記者黃仲明／攝影）
中國大陸籍的低成本航空春秋航空一度傳出因遵守「一個中國原則」，「中國台灣地區」旅客，需使用「中華人民共和國政府認可的有效旅行證件」，拒絕旅客使用中華民國護照作為購票的有效證件，圖為春秋航空班機。（記者黃仲明／攝影）

日前一度傳出拒絕台灣護照購票的大陸廉航春秋航空，據報正考慮明年到香港上市。彭博引述知情人士，春秋航空已選擇摩根大通和瑞銀負責上市事宜，集資數億美元。

春秋航空於2005年首航，目前在上交所上市，股價今年以來累跌約7%，市值人民幣523億元。該公司表示，截至今年年中，春秋航空是大陸在飛航線、載運旅客人次、旅客周轉量等規模最大的民營航空公司之一，同時也是東北亞地區領先的低成本航空公司。

春秋航空作為首批民營航空公司之一，定位為低成本航空業務模式，因價格低廉被大陸網友稱為「航空界的蜜雪冰城」。截至2025年上半年末，春秋航空在飛航線共251條，其中大陸航線192條，國際航線55條，港澳台航線4條。

2025年上半年，春秋航空實現營業收入人民幣103.04億元，增長4.35%；歸母淨利潤人民幣11.69億元，下降14.11%。

2025年上半年，春秋航空總體可用座位公里增長9.5%，其中大陸、國際航線可用座位公里分別增長3.6%、41.0%，國際航線基本恢復至2019年同期水平，港澳台航線則減少45.3%。

本報早前報導，春秋航空在9月22日傳出基於「一中原則」，自今年9月12日起已不再將台灣護照視為購票的有效證件，消息引起關注後，下午春秋航空又改口稱系統已恢復，台灣人仍可用台灣護照作為證件購買該航空公司的境外航班機票。

春秋航空 航線 台灣護照

