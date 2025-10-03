墨西哥對大陸多起反傾銷調查 北京：已對墨啟動「貿易投資壁壘調查」

墨西哥近期對大陸發起多項反傾銷調查，大陸商務部3日表示堅決反對，並指今年以來墨國對大陸反傾銷調查已高達11起，是去年兩倍，大陸也已依據相關規定，就墨西哥擬對大陸提高進口關稅和其他貿易投資限制措施「啟動貿易投資壁壘調查」。

近日墨西哥對大陸浮法玻璃、自黏膠帶、聚氯乙烯塗塑布和鋼製螺栓發起反傾銷調查，大陸商務部發言人3日下午針對這些反傾銷調查作出回應。

該發言人表示，注意到墨西哥經濟部應國內企業申請，近日連續對大陸浮法玻璃、聚氯乙烯塗塑布等產品發起4起反傾銷調查。「中方堅決反對損害中方正當權益的保護主義行為，將密切關注墨方調查進展，敦促墨方在調查中嚴格遵守世貿組織規則，保障中國企業的合法權益」。

發言人強調，今年以來，墨西哥對中國大陸產品的反傾銷調查已達11起，幾乎為去年立案總數的兩倍，而大陸一直審慎克制發起貿易救濟調查。大陸認為，「在當前美方濫施關稅的背景下，各國應共同反對單邊主義，不應放任保護主義蔓延，更不應在他人脅迫下以各種名目對華設限」。

最後發言人表示，大陸商務部已依據「對外貿易法」和「對外貿易壁壘調查規則」有關規定，就墨西哥擬對大陸提高進口關稅和其他貿易投資限制措施啟動貿易投資壁壘調查。

發言人指出，大陸「將根據調查結果和實際情況，採取包括貿易、投資領域在內的一切必要措施，堅決維護企業合法權益」。