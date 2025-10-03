中國大陸車企加速在歐生產 由自建工廠轉為與歐企合作

快訊

中央社／ 台北3日電
在本土化生產的支持下，小鵬汽車將同時進入歐洲5國，除了將在10月進軍奧地利市場，還將透過與歐洲的Hedin集團合作。(新華社資料照片)
歐盟對中國製電動汽車徵收高額關稅下，中國車企今年加速在歐洲生產。不過，中國車企在歐洲的生產模式有所轉變，並非每家車企都在歐洲自建工廠，包括零跑及小鵬汽車都選擇與歐企合作，在歐企的工廠生產電動車。

歐盟去年對中國進口電動車加徵反補貼稅，使中國電動車的關稅成本大幅提高。

中國媒體經濟觀察報3日報導，考慮到出口歐洲的高成本與合規性風險，在歐洲建立生產線已成為中國新能源車的必然選擇。不過，並非每家車企都選擇在歐洲自建工廠，最新披露兩起中國車企的歐洲投產計劃，都是與歐企合作，使用歐企的工廠。

這包括零跑汽車借助金主兼合資夥伴斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）的西班牙工廠進行生產，計劃2026年開始投產零跑電動車型。另外，小鵬汽車則與歐洲零部件巨頭麥格納（Magna）合作，利用其奧地利工廠生產小鵬電動車，今年就將投產G6和G9。有消息稱，廣汽集團也正尋求由麥格納代工的可能性。

在本土化生產的支持下，小鵬汽車將同時進入歐洲5國，除了將在10月進軍奧地利市場，還將透過與歐洲的Hedin集團合作，進軍瑞士。

Hedin是歐洲最大的汽車經銷商之一，自2022年起與比亞迪合作在瑞典、德國進行銷售。去年8月，Hedin還將其德國子公司出售給比亞迪，包括多家門市。

報導表示，在特斯拉（Tesla）德國建廠歷經波折的前車之鑒下，大部分中國車企對於入歐生產都有足夠的風險意識，也嘗試獨立建廠之外的低成本入歐途徑。

隨著愈來愈多中國車企在歐洲生產，汽車零部件企業也加速在歐洲本土化，也趨向與歐企合作。

如動力電池龍頭企業寧德時代目前在歐洲有3個生產基地，其中德國和匈牙利的工廠屬於自己投資，正在建設的西班牙工廠則是去年末與斯特蘭蒂斯集團合作投建。

報導提到，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）9月10日曾表示，不能允許中國主導歐洲電動汽車市場；同時間舉行的慕尼黑車展有116家中國車企及供應商參加。

有歐洲買家表示，中國汽車的科技功能十分有吸引力，是買車的選擇之一；但更多用戶表示會觀望，還有用戶表示不會選購，因為在這特殊時期要支持歐洲本土汽車業。

電動汽車 德國 歐盟

