積極拓展海外市場 紅旗3台國禮車型首次批量出口阿拉伯聯合大公國

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
近日，3台紅旗國禮在上海浦東機場發往阿拉伯聯合大公國。（圖／取自一汽進出口）
近日，3台紅旗國禮在上海浦東機場發往阿拉伯聯合大公國。（圖／取自一汽進出口）

有中國「國車」之稱的紅旗汽車近年積極發展海外及新能源市場。近日，3台紅旗國禮在上海浦東機場發往阿拉伯聯合大公國，為紅旗品牌在阿拉伯聯合大公國首次實現國禮車型的批量出口。

紅旗是中國一汽直接經營的高端汽車品牌。自1958年紅旗品牌創立以來，紅旗轎車長期被用作中國大陸重大慶典活動的檢閱車。紅旗品牌自2020年出海至今，已進入全球40多個國家和地區。該品牌日前宣布，將在2028年以前於歐洲不同市場推出15款電動與混合動力車型。

據一汽進出口微信公眾號，近日，3台紅旗國禮在上海浦東機場順利啟運發往阿拉伯聯合大公國，這也是紅旗品牌在阿拉伯聯合大公國首次實現國禮車型的批量出口，且此次交付數量創下該車型單一交付紀錄。

該文指出，通過差異化定位、高端化營銷和本地化適配，紅旗海外在阿拉伯聯合大公國逐步樹立了品牌形象，並取得顯著進展。作為紅旗金葵花品牌的最高端車型，國禮承擔著將「中式豪華」推向全球舞台的使命。

此次發運的車輛最終將交付阿拉伯聯合大公國政府作為禮賓接待用車，一方面象徵中國大陸高端汽車工業首次深度參與中東地區頂級外交場景，另一方面也體現該國政府對「中國製造」的認可。此舉也為後續在中東市場引入國雅、國耀等車型創造了條件。

路透指出，面對大陸本土市場新能源汽車激烈的競爭，紅旗也和比亞迪、奇瑞、長安汽車等品牌採取相同策略，往歐洲等海外市場尋求增長機會。

