陸港跨境金融突破 首筆香港居民在大陸消費貸款已發放

大陸近來積極推行跨境金融相關業務，在香港的部分，近日已完成首筆香港居民在大陸消費貸款，這次使用區塊鏈技術，解決徵信核驗的問題。

據央視新聞，近日在深圳發放「依託深港跨境數據驗證平台的香港居民內地（大陸）消費貸款」，這是第一筆。

本次試點通過創新應用區塊鏈技術，「在資訊主體充分授權的前提下」，實現香港居民徵信數據的高效核驗，有效解決了香港居民因大陸徵信空白導致的跨境融資難題。3名在深圳就業的香港青年成為首批受益者。

農業銀行前海分行場景創新業務負責人劉融指出，本次試點核心是通過區塊鏈技術，解決傳統跨境金融服務中數據驗證的堵點，為來深港人港企提供便捷、普惠、高效的金融服務。

深圳亞諦科技有限公司港籍員工周盼表示，以往申請大陸貸款時間流程非常長。這次深圳農行通過評估其在香港的數據，為其核定一個「純信用貸款」額度，隨借隨還，非常方便。

消息還提到，本次試點開創香港居民徵信數據北上跨境驗證先例，降低香港市民跨境融資門檻。下一步，深港跨境數據驗證平台，將「擴展至跨境貿易結算、財富管理」等場景，推動更多金融機構參與。

另據「深圳前海」微信公眾號，此次首筆貸款係於9月25日成功放款，由中國農業銀行深圳市分行、百行徵信、香港環聯合作，該合作得到了深圳市委網信辦、前海管理局、人民銀行深圳市分行、香港金管局等多單位的支持。

據指出，此次試點有三個新亮點，首先是首創港人徵信數據北上跨境驗證案例，針對性解決來深港人因大陸徵信空白導致的資質評估難問題，降低港人跨境融資門檻，再者是通過區塊鏈等技術手段和「個人自主攜帶模式」，採取傳驗分離模式，在實現數據跨境可信驗證的同時，充分保障個人的知情、同意等各項權利；最後是打造創新性服務流程，推動落實大灣區經貿深度融合。

「深港跨境數據驗證平台」由大陸國家（深圳．前海）新型互聯網交換中心、深圳徵信服務有限公司作為深圳側平台運營方、微眾科技有限公司作為香港側平台運營方、微眾銀行作為總體方案設計及技術支持。平台自身不涉及數據原文件的跨境傳輸和存儲，僅通過雜湊值（Hash Value）為業務場景機構提供驗證服務，在滿足跨境數據監管要求的同時，確保數據安全、高效、有序流動。

此外，不久前香港特首李家超9月17日向香港立法會發表的施政報告中也提到，將優化「跨境徵信互通」和「深港跨境數據驗證平台」，便利香港銀行向在港的大陸居民及企業審批貸款。