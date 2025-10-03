快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

聽新聞
0:00 / 0:00

Shein下個月將在法國開首家實體店 但引來法政商界批判與擔憂

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
希音將於 11月在法國開設首家實體店，此前只辦過快閃活動。（路透）
希音將於 11月在法國開設首家實體店，此前只辦過快閃活動。（路透）

據路透社，大陸知名線上快時尚零售商「希音」（ Shein） 計劃依據它與法國百貨公司所有者 Société des Grands Magasins （SGM集團）達成的協議，將於 11月在法國開設首家實體店，但此舉引發了法國零售商的批評。

位於巴黎市中心的 BHV 百貨公司，以及位於其他五個法國城市的老佛爺百貨公司的門市，標誌著希音邁出了新的一步，報導說，以前希音僅在世界各地舉辦過臨時的營銷快閃店活動。

報導稱，SGM的 總裁梅林（ Frédéric Merlin ）表示，此次實體店的開張將吸引更年輕的客戶，他並補充說，客戶可能會在同一天購買 Shein 產品和名牌手袋。

報導稱，老佛爺百貨透過特許經營協議出售了由SGM營運的門市，但表示反對這一違反特許經營協議的舉動，還計劃阻止這種情況發生。它在一份聲明中表示，「老佛爺百貨強烈反對這一決定，因為這個超快時尚品牌的定位和做法與它的產品和價值觀互相矛盾。」

希音的舉措也遭到巴黎女市長安妮．伊達戈（ Anne Hidalgo）的批評，她表示，此舉違背了巴黎更廣泛的目標，即促進她所說的「可持續的本地商業」，支持本地企業和本地製造的商品。伊達戈在領英 （LinkedIn）上寫道，「我們對 BHV 決定於11月在法國開設 Shein 公司第一家永久性門市的決定極為擔憂。」

報導稱，銷售只賣12歐元的連身裙和20歐元牛仔褲的希音，正面臨來自法國其他零售商、政界人士和監管機構的壓力。法國立法者正在推動一項規範快時尚的法律草案，草案一旦實施， Shein將被禁止 投放廣告。

法國女裝成衣聯合會主席里瓦藍(Yann Rivoallan) 在一份聲明中表示，「在巴黎市政廳前，他們正在籌建新的 Shein 超級商店，在摧毀數十個法國品牌之後，這家店的目標是用大量的一次性產品，將我們的市場淹沒。」

法國 快時尚

延伸閱讀

好讀周報／吃素變身分認同？年輕世代掀風潮 植物奶成時髦素食

籌辦歐盟峰會維安 丹麥禁飛無人機5天 法國協助擋侵擾

法國YouTuber砸500萬製作《中文怪物》　吳鳳點出台灣綜藝2大瓶頸

俄無人機頻擾歐洲領空 法國2手段全天監控

相關新聞

Shein下個月將在法國開首家實體店 但引來法政商界批判與擔憂

據路透社，大陸知名線上快時尚零售商「希音」（ Shein） 計劃依據它與法國百貨公司所有者 Société des Gr...

陸委會諮委會議 學者：世界經濟恐劃為「三大圈圈」台灣需靈活應對

大陸委員會日前舉行諮詢委員會議，學者解讀，未來世界經濟可能被劃分為三個主要圈圈，美國圈、大陸圈、以及非美非中圈，台灣面對...

桶裝水經銷商總經理、宗馥莉心腹嚴學峰 涉違紀被查

據財新網援引獨立信源稱，娃哈哈集團董事長宗馥莉的「心腹」嚴學峰，因涉嫌違紀近日被杭州市上城區紀律檢查委員會立案審查，立案...

香港1.7萬超級富豪「激增23%」全球第6 ！城市排名僅次紐約

香港財富實力「大躍升」，財富情報公司Altrata發布最新《2025年全球超高淨值人士報告》揭示，在港股大升及新股上市（...

港股衝上27000點 創4年新高 10月開門紅有2大主因

盡管內地A股休市，港股在內地十一後開盤持續高漲，在科技股領軍下，恒生指數2日大漲431點，漲幅1.61%，收在27287...

陸電影票房超過去年全年

央視報導，根據網路平台數據，截至10月2日，大陸今年電影總票房已突破人民幣425.02億（約新台幣1,815億元），超越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。