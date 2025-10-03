Shein下個月將在法國開首家實體店 但引來法政商界批判與擔憂

據路透社，大陸知名線上快時尚零售商「希音」（ Shein） 計劃依據它與法國百貨公司所有者 Société des Grands Magasins （SGM集團）達成的協議，將於 11月在法國開設首家實體店，但此舉引發了法國零售商的批評。

位於巴黎市中心的 BHV 百貨公司，以及位於其他五個法國城市的老佛爺百貨公司的門市，標誌著希音邁出了新的一步，報導說，以前希音僅在世界各地舉辦過臨時的營銷快閃店活動。

報導稱，SGM的 總裁梅林（ Frédéric Merlin ）表示，此次實體店的開張將吸引更年輕的客戶，他並補充說，客戶可能會在同一天購買 Shein 產品和名牌手袋。

報導稱，老佛爺百貨透過特許經營協議出售了由SGM營運的門市，但表示反對這一違反特許經營協議的舉動，還計劃阻止這種情況發生。它在一份聲明中表示，「老佛爺百貨強烈反對這一決定，因為這個超快時尚品牌的定位和做法與它的產品和價值觀互相矛盾。」

希音的舉措也遭到巴黎女市長安妮．伊達戈（ Anne Hidalgo）的批評，她表示，此舉違背了巴黎更廣泛的目標，即促進她所說的「可持續的本地商業」，支持本地企業和本地製造的商品。伊達戈在領英 （LinkedIn）上寫道，「我們對 BHV 決定於11月在法國開設 Shein 公司第一家永久性門市的決定極為擔憂。」

報導稱，銷售只賣12歐元的連身裙和20歐元牛仔褲的希音，正面臨來自法國其他零售商、政界人士和監管機構的壓力。法國立法者正在推動一項規範快時尚的法律草案，草案一旦實施， Shein將被禁止 投放廣告。

法國女裝成衣聯合會主席里瓦藍(Yann Rivoallan) 在一份聲明中表示，「在巴黎市政廳前，他們正在籌建新的 Shein 超級商店，在摧毀數十個法國品牌之後，這家店的目標是用大量的一次性產品，將我們的市場淹沒。」