陸委會諮委會議 學者：世界經濟恐劃為「三大圈圈」台灣需靈活應對

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會諮委會議上，學者引言指出世界經濟可能被劃分為美國圈、大陸圈、以及非美非中圈，台灣需要靈活應對。圖為美國總統川普（右三）2017年訪問北京時，在人民大會堂與大陸領導人習近平（右二）共同出席國宴。（路透）

大陸委員會日前舉行諮詢委員會議，學者解讀，未來世界經濟可能被劃分為三個主要圈圈，美國圈、大陸圈、以及非美非中圈，台灣面對趨勢需要以靈活的戰略應對。針對關稅戰談判，也有諮委分析，中共有意對美採取以拖待變策略，在鬥而不破的態勢下爭取談判籌碼與戰略調整空間。

美國總統川普即將與大陸領導人習近平在南韓會晤，雙方高層官員此前已在歐洲進行多輪經貿談判，值此之際，陸委會3日公布第72次諮詢委員會議與會委員發言重點，本次會議主題為「美中貿易戰對國際地緣政治、中國大陸經濟、兩岸經貿之影響與因應」。

陸委會表示，學者引言指出，美中競合態勢下國際經貿格局及秩序存在高度不確定性，未來世界經濟可能被劃分為三個主要圈圈，「美國圈」、「中國圈」、以及「非美非中圈」，台灣面對趨勢需要以靈活的戰略應對，並兼顧國家安全與經濟發展

未公布姓名的學者還提及，中國大陸經濟成長面臨挑戰，今年8月社會消費品零售總額年成長3.4%，「消費實情不如陸方公布數據樂觀」；1至8月固定資產投資成長0.5%，國企固定資產投資增速持續下滑；8月PMI的新出口訂單指數為47.2，已連續16個月位於榮枯點之下。

此外，部分委員關注，儘管美中貿易戰進入較為和緩狀態，然而近期中國大陸對美國出口負成長，今年前4月、前5月、前6月、前7月依序衰退2.5%、9.7%、10.9%、12.6%，8月單月更進一步衰退33%，跌幅呈現擴大趨勢，若美國再對中國大陸課徵更高關稅，將使中國出口市場由美國加速轉往歐盟、東協等地，中國貿易商甚至可能對這些區域傾銷產能過剩的商品，衝擊當地產品原有的市占率，若美國進一步祭出次級關稅，未來中國大陸出口成長不容樂觀。

部分委員分析，美中近期進行多輪經貿談判，川普政府面臨2026年期中選舉壓力，中共有意對美採取以拖待變策略，在鬥而不破的態勢下爭取談判籌碼與戰略調整空間，中國大陸對美貿易談判雖釋出部分友善姿態，但難以觸及美方關切的核心問題，讓步多屬策略及象徵性措施，雙方對於降低關稅、有限度開放市場、加大對美投資及採購期待有所落差，美中經貿談判難以取得持久且具體的共識。

也有部分委員認為，中國大陸為因應內部經濟下滑及美中貿易戰等衝擊，「十五五規劃」可能聚焦於提升科技自主能力，積極發展半導體、人工智慧、量子技術、6G、新型儲能設備等新興科技產業，以維繫世界製造工廠地位；強化多元化出口布局，減緩對美貿易衰退之衝擊，深化與非洲、拉美等南方國家經貿合作；並持續擴大科技自主、內需消費、綠色轉型為發展方向。

