港股10月開門紅衝上27,000點大關 攀四年高點

儘管大陸A股休市，港股在大陸十一後開盤持續高漲，在科技股領軍下，恒生指數昨（2）日大漲431點，漲幅1.61%，收在27,287點，站上27,000點整數關卡；恒生科技指數昨日收6,682點，大漲3.4%，雙雙創下近四年新高。

其中，領軍大漲12%的是大陸半導體製造龍頭中芯國際，收在89.65港元創歷史新高；受惠AI投資題材的阿里巴巴漲3.4%。

分析認為，在中美領導人將會面、美國降息預期及科技股大漲，帶動香港股市10月開門紅。

此前市場有看法認為，陸十一長假期間大陸資金不會流入香港，所以4月以來持續上漲的港股可能會在十一長假期間回檔，不過港股昨日不跌反升，表現比預期強勁，不排除有外資流入搶短線行情。

交銀國際認為，港股有望持續演繹「慢牛」行情。9月港股延續震盪上行態勢，在中美談判重啟和海外降息預期雙重利多助推下，加上科技板塊輪動上漲，對大盤形成重要提振。此外，海外降息重啟，香港流動性壓力緩解，南向資金延續加速湧入。

值得注意的是，科技股成為拉動港股的主要動力。港股科技、晶片股領漲，快手漲逾8%，華虹半導體漲逾7%。

主要原因是華爾街法人機構紛調高大陸科技股目標價：例如摩根大通將阿里巴巴港股目標價大幅上調至240港元，並預計中國生成式AI的普及速度可能會超過此前的軟體即服務（SaaS）浪潮；高盛上調中芯國際估值基礎，由預測2028年市盈率（本益比）45.2倍升至51.1倍，並調高其港股目標價至95港元。

大陸機構國信證券分析，港股互聯網巨頭估值正與海外同類公司快速收斂。當前騰訊與Meta、阿里與谷歌的估值水平已回到相似水位。該機構認為，大陸巨頭正式進入加碼AI投入階段，類似海外2023年中旬微軟和Meta領銜投入天量資本支出布局AI。

該階段典型特徵為：短期利潤可能受到AI投入影響，但股價主要受AI投入力度以及模型、技術、應用等邊際進展驅動。

也有法人機構指出，隨著生成式AI從工具試用階段轉向代理自動化，未來12-36個月可能成為港股科網股估值重構的關鍵窗口期。