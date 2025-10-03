叫陣蘋果 華為研發eSIM超薄機

華為傳出正測試eSIM超薄機型，而且有望配備最新的麒麟9030晶片，華為此前已在鋪墊eSIM服務，外界認為iPhone Air大陸國行版因受限大陸國內eSIM政策審批速度，或許華為會搶先在iPhone Air之前上市。

eSIM，即嵌入式SIM卡，是一種將傳統SIM卡直接嵌入設備晶片的技術，無需用戶插入物理SIM卡，能省下手機內部空間。除了帶來超薄機型美觀、輕便體驗外，還可以將空間讓位電池，增加電池容量。

快科技報導，大陸知名科技博主智慧皮卡丘爆料，華為正測試eSIM超薄機型，而且還會搭載全新的麒麟晶片。

隨著華為發布新機Mate80腳步將近，大陸網路也多有爆料，綜合梳理多方爆料訊息來看，華為Mate80系列將推出全新的Air機型，設計理念主打超輕薄，有望成為大陸國內首款量產的eSIM旗艦機。

華為新款eSIM手機可能有幾項突破：一是在核心硬體上可能搭載全新款晶片，或將採用更先進製程。再配合鴻蒙OS 5.0的底層優化等，有望實現超越iPhone Air 的 A19 Pro晶片；二是散熱系統上，或首次將泵液冷技術下放至輕薄機型；三是機身設計上將更輕薄。不過前述推測仍待驗證。

華為正為eSIM手機進行準備，華為近期在天際通GO小程序中對eSIM服務進行說明，稱這是正在開發中的一個功能，可帶來更好的聯網體驗。但目前處於內測階段，預計在第3季正式上線。華為表示，eSIM服務上線後，不支持將SIM卡換成eSIM服務，eSIM服務需在支持eSIM能力的設備上使用，目前支持設備暫未上市。

蘋果在9月10日推出的新款機型已在全球市場發售，大陸國行版iPhone 17系列三款機型已在陸全面發售，但受限大陸國內eSIM政策審批規定，還不見iPhone Air身影。有大陸渠道消息稱，iPhone Air陸國行版機型預計在10月上市發售，但該款手機只提供合約機版本，不會提供全網通零售版。