寧德股價創高 漲破600港元

大陸鋰電龍頭寧德時代昨（2）日股價突破600港元大關，收在605.5港元，創下歷史新高，大漲5.95%，自5月掛牌至今四個多月漲幅高達130%。

每日經濟新聞報導，港股市場昨天迎來10月行情「開門紅」，香港恒生指數創下近四年新高。盤面上，寧德時代漲勢凌厲，早盤開高走高，不僅創下歷史新高，總市值更攀升至2.76兆港元。

公開資料顯示，寧德時代於2025年5月20日才在港交所主板掛牌上市，發行價為263港元，募集資金410億港元。短短四個多月時間，其股價較上市價累計漲幅高達130%，使其成為今年港股市場表現突出的新股之一。

快科技認為，寧德時代股價強勢上漲，離不開業績與產業地位的雙重支撐，並且展現出其強勁的市場爆發力。寧德時代財報顯示，2025年上半年公司營收人民幣1,788.86億元，年增7.27%。

歸屬母公司淨利人民幣304.85億元，年增33.33%，盈利能力穩定提升；扣非淨利潤人民幣271.97億元，年增35.62%。

其中，動力電池收入年增16.8%，儲能業務則小幅下滑1.4%，兩大板塊合計占總營收近九成。

太平洋證券分析，寧德時代全球市占率持續領先，電池產量穩步增長，公司盈利能力同步提升。寧德時代創新產品矩陣升級，構築新增長引擎；同時，全球化布局加速，產能建設穩步推進。

該行並稱，考慮到公司在動力電池、儲能電池領域的領先地位，以及港股上市後融資渠道拓寬，產能擴張與技術迭代加速，已經上調盈利預測並維持「買入」評級。