上海科創板IPO審核加快 9月34家取得新進展
上海科創板IPO審核進程在過去一個月加速，全月共有34家企業取得新進展。超過八成企業集中分布於計算機、通信、半導體、生物醫藥等硬科技領域，產業導向較為鮮明。
分析指出，科創版對於申請企業的財務標準，從盈利導向轉向現金流及技術估值，重點關注攻克技術壁壘、有長期盈利潛力的未盈利企業。
科創版日報報導，上述34家企業科創板IPO中，除14家因財報未更新審核而中止的企業外，11家企業所處行業為計算機、通信和其他電子設備製造業，五家為專用或通用設備製造業，兩家為醫藥研發和醫藥製造業，兩家為航空航天製造業。
從審核效率看，GPU龍頭摩爾線程從6月30日受理到9月26日過會，以用時88天創下今年以來半導體領域審核最快紀錄；光通信晶片企業優訊股份完成兩輪問詢同樣僅用時75天，審核響應速度較往年顯著提升。
廣發證券投行相關負責人表示，科創版篩選標準將從泛科技轉向「硬科技」，優先聚焦人工智慧、商業航天、低空經濟、生物醫藥等前沿領域，篩選符合國家戰略需求、具備核心技術突破能力的企業；財務標準也從盈利導向轉向現金流及技術估值，重點關注攻克技術壁壘、有長期盈利潛力的未盈利企業。
有業內人士認為，監管部門將審核重點聚焦在企業的核心技術、創新能力和市場前景等實質性內容。頭部企業通常在技術、市場、品牌等方面具有優勢，能夠吸引更多資金投入。而半導體與生物醫藥產業研發周期長、投入大，需要大量資金支持，因此其融資規模相對較大。
