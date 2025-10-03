鼎泰豐明年3月重返北京

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
鼎泰豐預計明年三月重返北京，目前位在北京嘉里中心的分店正在進行裝潢。特派記者陳政錄／攝影
鼎泰豐預計明年三月重返北京，目前位在北京嘉里中心的分店正在進行裝潢。特派記者陳政錄／攝影

北京台商圈關注的台灣知名餐飲品牌「鼎泰豐」將重返北京，由上海授權合作方廣成餐飲在北京國貿商圈的嘉里中心商場開出分店，現已開始裝潢，預計明年三月營業。

知情人士表示，該店確認是由台灣鼎泰豐在上海的授權合作方「上海廣成餐飲管理有限公司」北上展店，已獲台方同意，各方都是樂見其成。

大陸正值十一長假，上海廣成餐飲管理有限公司（上海鼎泰豐）1日也已於其經營的「鼎泰豐DinTaiFung」微信公眾號，發文表示「新的開始」，配圖稱北京嘉里中心店「2026.03」。

去年北京鼎泰豐出現經營權糾紛，商業經營執照到期無法展延，於去年8月底宣布，在同年10月底前結束華北等地14家門市經營，後依法啟動公司的行政清算。

有在北京的台灣人對鼎泰豐的重返表示期待，因為鼎泰豐是台灣名片，鄰近的商家店員也感到好奇，並指開始裝潢的時間為9月30日晚，「一夜外面這些廣告就搭出來了」。

本報記者昨日實際前往位於北京國貿商圈的嘉里中心商場B1樓層，原先為湖南菜館「辣屋」的門市位置，已開始重新裝潢，外部包覆印有「鼎泰豐」品牌，有「鼎泰豐 品嘗小籠包的蒸功夫」，和「2026年3月與您見面！」等字樣的廣告牆，還有小籠包、牛肉麵、紅油炒手、排骨蛋炒飯等招牌菜的圖片。

