比亞迪銷量 1年半來首跌
在傳統「金九」銷售旺季，大陸電動汽車龍頭比亞迪9月銷量，卻出現逾18個月來的首次下滑。然而，其他大陸車企在激烈的內卷競爭中，仍有強勁成長。
彭博報導，比亞迪9月銷量39萬6,270輛，按年下降5.5%，是2024年2月以來首次出現同比下降。若剔除春節假期的波動，這是2020年疫情擾亂供應鏈和日常生活以來，比亞迪第一次出貨減少。
路透9月初才剛報導，比亞迪已將今年的銷售目標下調多達16%，至460萬輛。儘管1位公司高層回應稱，此舉反映了比亞迪面對市場多變的靈活調整，且修改後的目標仍然「非常了不起」。
今年前8個月，比亞迪僅完成原定550萬輛銷售目標的約52%。
報導指出，9月、10日傳統上是大陸車市的旺季，比亞迪等大陸車企被認為會充分利用最後一季來實現自己的年度銷售目標。
另外，隨著部分電動汽車的購置稅將從明年起逐步恢復，分析師預測，電動汽車交付量將因消費者盼在減稅政策到期前享優惠而成長。
與比亞迪銷量意外下跌形成對比的是，大陸造車新勢力零跑汽車、小米、蔚來與理想等業者9月銷量皆創下歷史新高，其中，零跑汽車銷售6萬6,657輛，居造車新勢力冠軍，年增率高達97%；極氪科技交付量達5萬1,159輛，年增8.5%；蔚來公司交付新車3萬4,749輛，年增64%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言