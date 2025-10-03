陸電影票房超過去年全年
央視報導，根據網路平台數據，截至10月2日，大陸今年電影總票房已突破人民幣425.02億（約新台幣1,815億元），超越去年全年。
《IT之家》進一步指出，從燈塔專業版、貓眼專業版數據觀察，目前2025年票房中，大陸國產電影票房占比高達89.7%，排行前10的電影更都是大陸國產片。其中排名第1的是1月春節檔上映的《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2），累積票房高達154.5億（人民幣，單位下同），單部電影就貢獻了總票房的36.3%。
排名第2至第5的分別為《唐探1900》、《南京照相館》、《浪浪山小妖怪》、《731》。其中《南京照相館》與《731》都是配合今年「抗戰勝利80周年」主打以歷史事件為背景的抗戰、愛國主義電影。
排名第6至第10則為《封神第二部：戰火西岐》、《捕風追影》、《熊出沒·重啟未來》、《長安的荔枝》、《射雕英雄傳：俠之大者》。
據報導，今年為止，大陸已上映超過300部電影。
至於大陸電影市場能否扭轉去年的頹勢，仍待後續觀察。2024年，大陸電影總票房比2023年的人民幣549億元大幅衰退22.6%，若與疫情前的2019年相比，也遠不及當年總票房的642.66億。
