解決內捲、推動轉型升級 陸2025年併購交易有望達近十年高點

數據顯示，過去一年新披露的A股重組類交易超過230單，較去年同期增長翻倍。今年以來，大陸併購市場已公告交易規模約3,500億美元，已超去年全年水平。中金公司投資銀行部負責人孫雷分析，併購重組已成為下一階段中國經濟調結構、促增長、強質量的重要手段。他判斷，2025年全年交易規模有望接近過去十年歷史高點。

證券時報報導，孫雷表示，併購有助於促進資源有效配置，加速推動產業結構調整和升級，做優做強頭部公司，同時也為一些「內捲」嚴重的行業開闢了新的發展機遇。

孫雷說，隨著大陸國內市場供需格局的重塑及產業發展邏輯的變更，行業競爭正從增量擴張轉向存量優化，預計越來越多領域將邁入併購整合的深水區，部分行業大型併購交易的數量甚至有望超越IPO，成為產業格局重構的核心驅動力。

今年前8個月，併購市場動態中跨界併購VS產業併購類型佔比約為25%比75%。而半導體行業併購最受關注，多集中於半導體產業鏈的關鍵環節和卡脖子領域，如半導體材料（電子特氣、光敏聚酰亞胺、引線框架）、晶片設計（功率半導體、車規晶片、高速互連晶片、存儲主控）以及專用設備（量檢測設備）等。

根據Dealogic數據，中國大陸作為全球第二大併購市場，過去十年併購規模佔GDP比重平均低於4%，與全球第一大併購市場美國的近10%尚有一定差距。顯示大陸併購市場仍有很大的提升空間。

大陸證監會在去年9月24日發布《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》（簡稱「併購六條」），提出支持運作規範的上市公司圍繞產業轉型升級、尋求第二增長曲線等需求開展符合商業邏輯的跨行業併購。開啟大陸併購熱潮。