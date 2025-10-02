快訊

助推「硬科技」上市籌資 陸9月科創板IPO審核加速度

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸9月科創板IPO審核進程提速，全月共有34家企業取得新進展。中新社
大陸9月科創板IPO審核進程提速，全月共有34家企業取得新進展。其中，超八成企業集中分布於計算機、通信、半導體、生物醫藥等硬科技領域，產業導向較為鮮明。有觀點認為，大陸IPO從「數量驅動」轉向「質量驅動」，受理提速、撤否減少，科創板和北交所成主戰場。

大陸國產GPU龍頭摩爾線程近期IPO申請已通過上交所科創板上市委會議審議，其從受理至過會最短僅耗時88天，凸顯出科創板服務科技創新企業的「加速度」。在大陸證監會科創板「1+6」改革政策發布滿百日背景下，此事被市場視為科創板提升審核質效、強化科技創新支持力度的鮮明信號。

科創板日報報導，在34家科創板IPO取得新進展的企業中，有14家企業因財報未更新審核狀態更新為中止；13家企業審核狀態更新為已問詢；2家已受理；2家提交註冊；2家註冊生效；1家暫緩審議。

市場人士表示，目前大陸科創板IPO出現幾個特徵：一是過會數量呈現「少而精」；二是審核效率提高，周期縮短；三是募資狀況呈現「頭部集中、硬科技導向」的特點。

截至2025年9月底，科創板年內已完成8家企業上市，涵蓋半導體、消費電子、生物醫藥等多個硬科技領域。總共計劃募資總額超過人民幣80億元，其中屹唐股份以人民幣25億元募資規模居首，影石創新人民幣19.4億元次之。

此外，9月A股IPO輔導備案企業數量顯著增加，累計企業數量達30家，作為參照，今年8月A股新增輔導備案企業為25家，7月為22家，6月為18家，近四個月總體呈上升趨勢；從涉及行業來看，半導體、新材料、高端製造等硬科技領域企業佔比較高，如：華瀾微、超群檢測、本源量子等企業均屬於國家重點支持的戰略性新興產業;地域分布上，大陸長三角、珠三角、京津冀等區域的企業表現活躍。

有業內專家認為，越來越多的企業選擇在此時進行IPO輔導，預示未來一段時間內，A股市場可能會有更多的新企業加入，為市場注入新的活力。值得注意的是，9月啟動IPO輔導的企業中，擬在科創板IPO的企業包括艾柯醫療、微納星空、本源量子，涉及醫療設備、航空航天、量子計算機等行業。

IPO 半導體 人民幣

相關新聞

解決內捲、推動轉型升級 陸2025年併購交易有望達近十年高點

數據顯示，過去一年新披露的A股重組類交易超過230單，較去年同期增長翻倍。今年以來，大陸併購市場已公告交易規模約3,50...

助推「硬科技」上市籌資 陸9月科創板IPO審核加速度

大陸9月科創板IPO審核進程提速，全月共有34家企業取得新進展。其中，超八成企業集中分布於計算機、通信、半導體、生物醫藥...

不到10個月！大陸今年電影票房已累計1,815億 超過去年全年

央視報導，根據網路平台數據，截至10月2日，大陸今年電影總票房已突破人民幣425.02億（約新台幣1,815億元），突破...

香港「十一賽馬日」 1.2萬內地客創新高 投注額達2億美元

為慶祝十一，香港賽馬會1日在沙田馬場舉行「十一賽馬日」，吸引大量市民及旅客觀賞。沙田及跑馬地馬場合共吸引3萬4073名觀...

逾2300萬人次！陸「十一」連假首日 鐵路客運量創新高

大陸今年「十一」與中秋假期合併長達8天，自10月1日至10月8日。據中國國鐵集團消息，10月1日假期首日，大陸全國鐵路發...

「金九」旺季失利！比亞迪9月銷量 出現1年半來首次下滑

在傳統「金九」銷售旺季，大陸電動汽車龍頭比亞迪9月銷量，卻出現逾18個月來的首次下滑。然而，其他大陸車企在激烈的內卷競爭...

