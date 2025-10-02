快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

「怎麼把柯文哲一槍畢命？」 應曉薇：我和黃景茂是最佳男、女配角

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

失業率高資訊黑箱歧視印度人 大陸K字簽證反犯眾怒

中央社／ 台北2日電

中國1日推出便於外國青年科技人才入境居留的「K字簽證」，卻在網路上引起軒然大波，大出官方意料。英媒觀察，中國經濟疲弱導致高失業率、相關資訊的不透明、網路輿論長久以來對印度人等南亞人的不信任，是中國民眾爆發不滿的原因。

中國國務院8月14日公布「關於修改『中華人民共和國外國人入境出境管理條例』的決定」，正式推出在入境次數、有效期、停留期上有更多便利的「K字簽證」，對象是全球知名大學或科研機構的科學、技術、工程、數學人才，自10月1日起實施，具體條件和要求則待中國駐外使領館網站公布。

中國官方當時表示，「中國發展需要世界人才的參與，中國發展也為世界人才提供機遇」。為深入實施「新時代人才強國戰略」，便利外國青年科技人才前往中國，促進青年科技人才國際合作交流，遂推出「K字簽證」。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，相較於美國H-1B簽證費大漲，中國推出「K字簽證」呈現出開放的姿態，全球智庫、媒體近來也因此以「中國與美國爭奪人才」為題大舉討論，其中包括印度媒體。

然而，「K字簽證」在中國國內的反應卻大相逕庭，「為什麼要招外國人？」的質疑聲不絕於耳。在生效前夕的9月30日，「K簽證會讓外國人搶走我們的飯碗嗎」的話題衝上微博熱搜，緊接著的另一熱門話題是「K簽證引爭議癥結在於公平焦慮」。

報導指出，中國民眾質疑，在極為嚴峻的就業形勢下，本就不多的就業崗位是否要被外籍人士搶走？哪些人可以通過「K字簽證」的審核？是否有年審人數限制？備受歐美國家困擾的「移民搶奪本地居民就業機會」問題，終於伴隨「K字簽證」在中國出現。

嚴峻的就業形勢，讓中國民眾對每一個工作崗位都極為看重。但「K字簽證」的開放，中國民眾擔心哪些外國人要和中國民眾搶飯碗？有多少人要加入這場競爭？中國能為他們提供多少新增崗位？為什麼這些崗位此前沒有對本國民眾開放？

報導直指，這些沒有答案，或有答案但不能明說問題，使「K字簽證」成為中國民眾情緒宣洩的出口，直到今天政策實施第2天，仍在發酵。

此外，在社交媒體演算法長久培養下，中國民眾對印度人等南亞人的不滿，連結到美國H-1B簽證多發放給印度人及印度媒體顯著報導中國「K字簽證」一事，也是導致中國民眾產生不滿及疑慮的原因。

報導提到，在抖音中國版上，塗黑臉假扮印度人的影片能輕易收獲大量點讚，這些對海外印度籍移民有極大偏見的影片，加強了中國民眾對於南亞移民的不信任感，這是中國多年來社交媒體演算法機制滋養出的惡果。

報導還提到，為回應民眾焦慮，中國官媒把「K字簽證」形容為「築巢引鳳」，是中國「發展強盛的表現」。同時，這些官媒使出轉移焦點的老招，反指「K字簽證」導致了美國的忌憚，如何為H-1B簽證施加壓力和條件，體現了美國的封閉及中國求才的搶手等，屬於「內外兼修」的輿論管控方式，以往多次被證明有效，但這次卻沒有緩解中國民眾的疑慮。

報導說，中國官媒護航「K字簽證」的聲音顯得有些底氣不足。諸如「時代需求」、「人才橋梁」、「中國需要更多人才」等說法，反而刺痛了被失業、低薪、自嘲為「人礦」所苦的中國民眾。他們要問的是：「我們本地人不是人才嗎？為什麼需要引進？」

簽證 印度 美國

延伸閱讀

中國推K字簽證向外求才 官媒批反對者誤導公眾

H-1B簽證要10萬元 黃仁勳改口：太貴了

聲援加薩遭撤銷簽證 哥倫比亞總統批美國違反國際法

亞馬遜台籍工程師訴心聲 看淡H-1B、不再執著美國夢

相關新聞

解決內捲、推動轉型升級 陸2025年併購交易有望達近十年高點

數據顯示，過去一年新披露的A股重組類交易超過230單，較去年同期增長翻倍。今年以來，大陸併購市場已公告交易規模約3,50...

助推「硬科技」上市籌資 陸9月科創板IPO審核加速度

大陸9月科創板IPO審核進程提速，全月共有34家企業取得新進展。其中，超八成企業集中分布於計算機、通信、半導體、生物醫藥...

不到10個月！大陸今年電影票房已累計1,815億 超過去年全年

央視報導，根據網路平台數據，截至10月2日，大陸今年電影總票房已突破人民幣425.02億（約新台幣1,815億元），突破...

香港「十一賽馬日」 1.2萬內地客創新高 投注額達2億美元

為慶祝十一，香港賽馬會1日在沙田馬場舉行「十一賽馬日」，吸引大量市民及旅客觀賞。沙田及跑馬地馬場合共吸引3萬4073名觀...

逾2300萬人次！陸「十一」連假首日 鐵路客運量創新高

大陸今年「十一」與中秋假期合併長達8天，自10月1日至10月8日。據中國國鐵集團消息，10月1日假期首日，大陸全國鐵路發...

「金九」旺季失利！比亞迪9月銷量 出現1年半來首次下滑

在傳統「金九」銷售旺季，大陸電動汽車龍頭比亞迪9月銷量，卻出現逾18個月來的首次下滑。然而，其他大陸車企在激烈的內卷競爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。