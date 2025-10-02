港股上漲 恆指創4年新高

在10月首個交易日，香港股市上漲，恆生指數收盤上揚431點，漲幅1.61%，收報27287點，突破27000點關鍵阻力點，創下逾4年新高。

港股今日成交總額為港幣2224億元（約新台幣8696億元）。

中國大陸正在放「十一」國慶「黃金週」和中秋節長假，外界早前預料，假期間大陸資金不會流入香港；而港股自今年4月以來持續上漲，可能在假期趁勢向下調整，但港股今日不跌反升。

有分析師指出，雖然港股已漲了不少，但整體股價仍然落後，不排除有外資流入「追落後」。此外，由於中共四中全會將於本月稍後召開，外界期望這次會議將會討論「十五五」經濟規劃，為市場帶來憧憬。

今天港股以晶片股和科技股表現最好，其中，中芯國際飆漲12.69%，收報89.65元，股價再創新高；華虹半導體大漲7.12%，收報85.7元；恆生科技指數上漲3.36%，收報6682點，也創近4年新高。