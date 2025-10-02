逾2300萬人次！陸「十一」連假首日 鐵路客運量創新高
大陸今年「十一」與中秋假期合併長達8天，自10月1日至10月8日。據中國國鐵集團消息，10月1日假期首日，大陸全國鐵路發送旅客2,313.2萬人次，創單日旅客發送量歷史新高。
這打破了今年5月1日，「五一」黃金周首日，發送2,311.9萬名旅客的紀錄。
根據大陸交通運輸部預測，10月1日，預計全社會跨區域人員流動量3億3,679萬人次，較去年同期增長1.7%，其中仍以公路為大宗，人流量預計達3.1億人次。鐵路客運量預計2,300萬人次，同比增長7.2%。
今天（10/2）假期進入第2天，新華社報導，10月2日，大陸全國鐵路預計發送旅客1,930萬人次，計畫加開客運列車1,409列。
長三角鐵路2日預計發送旅客400萬人次，年增幅超10%，客流持續呈現高位態勢；在京津冀地區，國鐵北京局2日預計發送旅客160萬人次，計畫增開客運列車108.5對，主要開往上海、哈爾濱、瀋陽、太原等方向。
國鐵廣州局2日預計發送旅客279.1萬人次，年增3.1%；在成渝地區，國鐵成都局2日預計將發送旅客210萬人次，開航客運列車1,411對。
國鐵集團客運部負責人表示，今年放假8天，旅遊、探親、學生客流等出行需求交織疊加，鐵路客流將呈現總量大、首尾時段高度集中和「首尾長途多、中間中短途多」的特點，部分區間及時段客流高度集中。
