英媒：中國正限制在電信網路使用諾基亞及愛立信

中央社／ 台北2日電

英國金融時報1日報導，隨著中國推動在關鍵技術基礎設施與西方脫鉤，中國正限制在電信網路中使用歐洲電信設備供應商諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）的產品。

報導表示，據2名知情人士表示，中國政府支持的IT設備買家（包括行動網路營運商、公用事業和其他產業），已開始更密切地分析和監管外國公司的投標。

在投標過程中，芬蘭的諾基亞和瑞典的愛立信的合約，必須提交給中國國家互聯網信息辦公室進行「黑箱」國安審查。過程中投標公司並不知道合約如何被評估。

知情人士稱，現在中方的買家要求投標公司就系統中每個組件提供詳細文件；外國企業甚至在文件列出中國研發的細節，以試圖增強投標競爭力。

中國國家互聯網信息辦公室的審核時間可能需要3個月或以上。知情人士表示，即使歐洲公司最終獲得批准，漫長且充滿不確定性的審核常常使它們與中國競爭對手競爭時處於下風，因為中國企業無需接受此類審查。

知情人士表示，「如果中國出於國家安全原因這樣做，為什麼歐洲不採取同樣的標準來回應呢？」

報導表示，中國限制歐洲電訊設備供應商的舉措，與歐洲的做法類似。一些歐洲國家已警告不要與中國電信巨頭華為和中興通訊合作。但到目前為止，這對中國公司在歐洲的市占率影響不大。

2022年中國網路安全法修訂後，中國加大淘汰歐洲設備的力度。中國網路安全法要求「關鍵資訊基礎設施」營運商，將任何有潛在安全風險的採購提交國家網信辦審查。

諾基亞、愛立信及中國國家互聯網信息辦公室沒有回應置評請求。

