港穩定幣牌照 36家申請

經濟日報／ 記者葉文義/綜合報導

香港金管局最新表示，截至9月30日，共收到36家機構提交的穩定幣牌照申請，當中包括銀行、科技企業、證券/資產管理/投資公司、電商、支付機構、初創/web3企業等。

香港《穩定幣條例》8月起實施，金管局此前指出，如個別機構希望盡早獲得穩定幣牌照，應於9月30日或之前向金管局提交申請。

金管局發言人1日表示，該局會審視申請資料，爭取於明年初公布首批穩定幣發行人牌照。並重申牌照申請設有較高門檻，首階段只會發出數個牌照。

香港經濟日報報導，市場此前估計穩定幣發行人「沙盒」內三組參與者會提出牌照申請，包括：京東幣鏈科技；圓幣創新科技；以及渣打銀行（香港）、安擬集團（Animoca Brands）、香港電訊會提出穩定幣牌照申請。

穩定幣 香港 行人

延伸閱讀

竹聯幫寶和會組長控盤詐團 假投資向16人騙4300萬…轉匯香港洗錢

不滿美販運人口報告 北京駐港公署：抹黑香港、美應停止干預香港事務

李家超畫紅線：美駐港總領事不得干涉香港、不要做破壞性的事

解放軍戚繼光艦、沂蒙山艦泊香港開放參觀 展示武器教繩結

相關新聞

上海「滬六條」房產新政滿月：9月成交量增24%

上海房市新政策「滬六條」上路實施一個多月來，需求逐步釋放，住房市場活躍度提升。統計資料顯示，9月一、二手住房成交207萬...

對標蘋果iPhone 17 Air！聯想moto X70 Air 10月底上市

「超薄」成為關鍵字！聯想集團旗下摩托羅拉，發布全新機型moto X70 Air，該機以「有AI的Air」為核心賣點，定位...

大模型研發攜手晶片商 陸AI軟硬體組最佳拍檔

大陸AI新創企業深度求索（DeepSeek）、智譜AI（Zhipu AI）近日相繼推出新一代大模型，大陸國產晶片業者華為...

國際金價創新高 陸商家不敢輕易增加庫存、消費者觀望

由於國際金價持續走高，倫敦金、COMEX雙雙刷新歷史紀錄，盤中價格接近或突破每盎司3,900美元。正值大陸「十一」與中秋...

陸造車新勢力 零跑、小米、蔚來「金九」大爆發

大陸造車新勢力在「金九」銷售旺季迎來集體爆發，零跑汽車、小米、蔚來與理想等業者9月銷量皆創下歷史新高，其中，零跑汽車銷售...

陸中古屋價格 連跌41個月

地產諮詢機構中指研究院最新報告顯示，大陸百城二手房（中古屋）價格已連續41個月下跌，第3季跌幅擴大，新房價格漲幅收窄。不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。