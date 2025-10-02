港穩定幣牌照 36家申請

香港金管局最新表示，截至9月30日，共收到36家機構提交的穩定幣牌照申請，當中包括銀行、科技企業、證券/資產管理/投資公司、電商、支付機構、初創/web3企業等。

香港《穩定幣條例》8月起實施，金管局此前指出，如個別機構希望盡早獲得穩定幣牌照，應於9月30日或之前向金管局提交申請。

金管局發言人1日表示，該局會審視申請資料，爭取於明年初公布首批穩定幣發行人牌照。並重申牌照申請設有較高門檻，首階段只會發出數個牌照。

香港經濟日報報導，市場此前估計穩定幣發行人「沙盒」內三組參與者會提出牌照申請，包括：京東幣鏈科技；圓幣創新科技；以及渣打銀行（香港）、安擬集團（Animoca Brands）、香港電訊會提出穩定幣牌照申請。