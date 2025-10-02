陸中古屋價格 連跌41個月
地產諮詢機構中指研究院最新報告顯示，大陸百城二手房（中古屋）價格已連續41個月下跌，第3季跌幅擴大，新房價格漲幅收窄。不過，在「以價換量」及放寬限購等政策帶動下，一線城市新房及二手房成交量均有回升。
從銷售面來看，百強房企業績亦略有回溫，降幅收窄。分析認為大陸房市要止跌回穩還面臨供給、需求與市場三重挑戰。
報告顯示，9月百城二手房均價為每平方公尺人民幣13,381元（每坪約新台幣18.9萬元），月跌0.74%、年跌7.38%。第3季價格累計下跌2.26%，跌幅較第2季擴大0.14個百分點，前三季價格累計下跌5.79%。
9月百城新房均價為每平方公尺人民幣16,926元（每坪約新台幣23.9萬元），按月微漲0.09%，但較上月收窄0.11個百分點，年漲2.68%。第3季百城新房價格累計上漲0.47%，漲幅較第2季收窄0.17個百分點。前三季，百城新房價格累計上漲1.63%。
中指院表示，近兩年新項目供應偏少的城市，則仍將以去庫存為主，市場分化趨勢或將延續；二手房受掛牌量維持高位影響，短期將延續「以價換量」行情。
在銷售方面，中指研究院最新數據顯示，前九個月，百強房企銷售總額為人民幣2.6兆元，年減12.2%，降幅較前八個月收窄1.1個百分點。受到第3季房市新政頻頻推出，9月百強房企銷售總額按月增加11.9%。
在房市新政的帶動下，一線城市尤為突出。北京、上海、深圳，是本輪優化限購的重點區域，自8月以來，一線城市房市新政接連推出，三個城市新房、二手房成交均有修復趨勢。
克而瑞預計，新房成交絕對量或將延續低位，基於去年10月基期較高，成交量年減幅仍有進一步擴大可能；中指院指出，為實現全年5%左右的經濟增長目標，預計第4季宏觀政策有望加力。
