陸造車新勢力 零跑、小米、蔚來「金九」大爆發

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸造車新勢力在「金九」銷售旺季迎來集體爆發。（路透）
大陸造車新勢力在「金九」銷售旺季迎來集體爆發。（路透）

大陸造車新勢力在「金九」銷售旺季迎來集體爆發，零跑汽車、小米、蔚來與理想等業者9月銷量皆創下歷史新高，其中，零跑汽車銷售6.6萬輛居造車新勢力冠軍，年增率高達97%，至於汽車龍頭比亞迪9月銷售39.63萬輛，意外年減5.5%。

華爾街見聞報導，零跑汽車在9月的表現最為突出，交付量達到6萬6,657輛，年增97%，單月銷量首次突破6萬輛，也是造車新勢力的單月交車量新紀錄，該公司在9月25日迎來第100萬輛車下線出廠的里程碑。

零跑旗下車型持續獲得市場認可，其中零跑C10在新勢力中型SUV榜中連續四個月獲得銷售冠軍，展望未來，零跑汽車計劃在10月舉行其旗艦級技術平台和首款旗艦車型D19的全球首秀，積極進軍豪華旗艦車市場。

最新資料顯示，極氪科技9月交付量站上5萬輛的台階，達到5萬1,159輛，年增8.5%，並已連續七個月單月銷售超過4萬輛。其中，極氪品牌1萬8,257輛，領克品牌銷量為3萬2,902輛。

小鵬汽車與小米汽車雙雙突破4萬大關，創歷史新高，其中，小鵬汽車共交付新車4萬1,581輛，年增95%，累計今年前九月，小鵬汽車交付31萬3,196輛，年增218%。

理想汽車9月交付新車3萬3,951輛，第3季共交付9萬3,211輛。理想汽車董事長李想表示，理想汽車在人民幣20萬元以上SUV市場保持領先優勢，今年累計銷量已超越特斯拉位居細分市場首位。截至9月30日，理想汽車在全國已有542家零售中心，並投入使用3,420座理想超充站。

蔚來公司9月交付新車3萬4,749輛，年增64%，再創歷史新高，其中，蔚來品牌交付新車1萬3,728輛；樂道品牌交付新車1萬5,246輛；firefly螢火蟲品牌交付新車5,775輛 。蔚來公司已累計交付新車87萬2,785輛。

品牌 理想汽車 華爾街

