工行採購標案 海光大贏家

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸工商銀行日前發布「2025年度海光晶片伺服器採購專案中標候選人公示」，其中浪潮為得標主力，中興、聯想成為備選。

三家伺服器整機方案全部基於大陸國產GPU廠商海光信息晶片方案。此次專案採購總金額高達人民幣30億元（新台幣123億元）。

此次工行的規模化採購，清晰傳遞出一個信號，大陸國產通用處理器的實用價值，已由「替代」轉變為「主力」選項。

新浪財經報導，過去一年，從四川農商行的人民幣1.5億元大陸國產晶片伺服器採購、銀聯的人民幣億元級標案，到中國聯通人民幣79億元大採購，以及最近的南京銀行、工商銀行的採購結果，大陸國產晶片伺服器占據絕對主力，以海光為代表的大陸國產通用處理器方案，已逐步進入金融、電信商等核心業務場景，場景越來越重，規模越來越大。

如此大規模、高規格的國產化部署，對底層算力提出了極高要求。尤其在金融這類業務連續性至關重要的領域，伺服器方案必須同時滿足三大核心指標：穩定、相容與安全。

在產業底層，海光信息是目前大陸唯一擁有完整X86架構授權，並實現本地自主研發、製造、支持體系的通用CPU廠商。在繼承主流生態優勢的同時，海光進一步在安全、指令集、系統適配等多個關鍵維度進行本土化。

人民幣 規模 台幣

延伸閱讀

大陸廣東兩「世仇村」迎世紀大和解 清末因搶水發生械鬥百年互不往來

賀大陸「國慶」 侯佩岑、王力宏、吳慷仁等台灣藝人轉發文表達祝福

吳慷仁、侯佩岑等藝人又發文祝賀大陸國慶 陸委會籲珍惜台灣

與菲律賓關係緊張 大陸海警在黃岩島領海及周邊區域執法巡查

相關新聞

上海「滬六條」房產新政滿月：9月成交量增24%

上海房市新政策「滬六條」上路實施一個多月來，需求逐步釋放，住房市場活躍度提升。統計資料顯示，9月一、二手住房成交207萬...

對標蘋果iPhone 17 Air！聯想moto X70 Air 10月底上市

「超薄」成為關鍵字！聯想集團旗下摩托羅拉，發布全新機型moto X70 Air，該機以「有AI的Air」為核心賣點，定位...

大模型研發攜手晶片商 陸AI軟硬體組最佳拍檔

大陸AI新創企業深度求索（DeepSeek）、智譜AI（Zhipu AI）近日相繼推出新一代大模型，大陸國產晶片業者華為...

國際金價創新高 陸商家不敢輕易增加庫存、消費者觀望

由於國際金價持續走高，倫敦金、COMEX雙雙刷新歷史紀錄，盤中價格接近或突破每盎司3,900美元。正值大陸「十一」與中秋...

陸造車新勢力 零跑、小米、蔚來「金九」大爆發

大陸造車新勢力在「金九」銷售旺季迎來集體爆發，零跑汽車、小米、蔚來與理想等業者9月銷量皆創下歷史新高，其中，零跑汽車銷售...

陸中古屋價格 連跌41個月

地產諮詢機構中指研究院最新報告顯示，大陸百城二手房（中古屋）價格已連續41個月下跌，第3季跌幅擴大，新房價格漲幅收窄。不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。