工行採購標案 海光大贏家
大陸工商銀行日前發布「2025年度海光晶片伺服器採購專案中標候選人公示」，其中浪潮為得標主力，中興、聯想成為備選。
三家伺服器整機方案全部基於大陸國產GPU廠商海光信息晶片方案。此次專案採購總金額高達人民幣30億元（新台幣123億元）。
此次工行的規模化採購，清晰傳遞出一個信號，大陸國產通用處理器的實用價值，已由「替代」轉變為「主力」選項。
新浪財經報導，過去一年，從四川農商行的人民幣1.5億元大陸國產晶片伺服器採購、銀聯的人民幣億元級標案，到中國聯通人民幣79億元大採購，以及最近的南京銀行、工商銀行的採購結果，大陸國產晶片伺服器占據絕對主力，以海光為代表的大陸國產通用處理器方案，已逐步進入金融、電信商等核心業務場景，場景越來越重，規模越來越大。
如此大規模、高規格的國產化部署，對底層算力提出了極高要求。尤其在金融這類業務連續性至關重要的領域，伺服器方案必須同時滿足三大核心指標：穩定、相容與安全。
在產業底層，海光信息是目前大陸唯一擁有完整X86架構授權，並實現本地自主研發、製造、支持體系的通用CPU廠商。在繼承主流生態優勢的同時，海光進一步在安全、指令集、系統適配等多個關鍵維度進行本土化。
