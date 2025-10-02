陸中古屋第3季價格跌幅擴大 連續41個月跌

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸第3季百城二手房價格跌幅擴大，有專業報告稱，二手房短期內將延續「以價換量」行情。圖為今年6月1日，民眾在北京售樓處了解房屋資訊。（中新社）
大陸「中指研究院」發布報告顯示，中國大陸百城二手房（中古屋）價格已連續41個月按月下跌，而今年第3季中國百城二手房價格跌幅擴大，新房價格漲幅收窄。報告稱二手房短期內將延續「以價換量」行情。

報告顯示，9月百城二手住宅均價為每平方公尺13,381元（人民幣，下同），按月下跌0.74%，按年下跌7.38%。截至9月，中國百城二手房價格已連續41個月按月下跌；第3季百城二手房價格累計下跌2.26%，跌幅較第2季擴大0.14個百分點，今年前3季，百城二手房價格累計下跌5.79%。

新房方面，9月進入傳統「金九」營銷季，部分核心城市優質盤推出力度有所加大，帶動百城新建住宅價格按月保持結構性上漲。9月百城新建住宅均價為每平方公尺16,926元，按月微漲0.09%，但較上月收窄0.11個百分點，按年上漲2.68%。

今年第3季，百城新建住宅價格累計上漲0.47%，漲幅較第2季收窄0.17個百分點。前3季百城新建住宅價格累計上漲1.63%。

中指研究院指出，為實現全年5%左右的經濟增長目標，並推動「十四五」圓滿結束，第4季宏觀政策有望再加力。短期房地產政策預計將繼續聚焦「止跌回穩」目標，同時增量政策也存在一定預期。此外，10月召開的中共20屆四中全會，有望為房地產發展指明方向。

以市場趨勢來看，房企上半年在核心城市競得的部分地塊，預計將在第4季逐步入市，新增供應增加有望對核心城市新房銷售形成一定支撐，「好城市+好房子」仍具市場機會。

中指院表示，近2年新項目供應偏少的城市，則仍將以去庫存為主，市場分化趨勢或將延續；二手房受掛牌量維持高位影響，短期或將延續「以價換量」行情。

