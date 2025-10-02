聽新聞
陸政府採購促用國貨

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國務院辦公廳近日印發《關於在政府採購中實施本國產品標準及相關政策的通知》，自2026年1月1日起施行。

中新社報導，《通知》明確，政府採購中的大陸本國產品標準，是指產品在大陸境內生產，且產品在大陸境內生產的組件成本占產品總成本的比重應當達到規定比例，對特定產品還要求其關鍵組件、關鍵工序在大陸境內生產、完成。該標準適用於政府採購貨物項目和服務項目中涉及的貨物。

在政府採購活動中，給予大陸本國產品相對於非本國產品20%的價格評審優惠。大陸締結或者共同參加的國際條約、協定對政府採購中本國產品政策另有規定的，按照有關條約、協定執行。

《通知》強調，大陸政府採購支持政策對大陸國有企業、民營企業、外資企業等各類經營主體一視同仁、平等對待。各地區、各部門不得發布違反本通知規定的政策措施，在政府採購活動中不得指定品牌或者限制品牌註冊地、所有者，不得以所有制形式、組織形式、股權結構、投資者國別以及其他不合理條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。

大陸財政部有關負責人指出，在政府採購中實施本國產品政策是世界主要經濟體的通行做法。大陸產業門類較多，制定各類產品在中國境內生產組件成本占比技術複雜、專業性強，需要一定周期。在政府採購中實施本國產品標準及相關政策將分類施策、穩妥推進。

負責人表示，《通知》施行之日起5年內，財政部會同工業和信息化部等部門，分產品確定在大陸境內生產的組件成本占比，以及對特定產品關鍵組件、關鍵工序的相關要求，並根據不同行業發展情況，設置3—5年的過渡期，逐步建立健全政府採購中本國產品標準體系和動態調整機制。

