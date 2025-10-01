國際金價創新高 陸商家不敢輕易增加庫存、消費者觀望

由於國際金價持續走高，倫敦金、COMEX雙雙刷新歷史紀錄，盤中價格接近或突破每盎司3,900美元。正值大陸「十一」與中秋長假，當地黃金消費市場熱度上升，金飾價格同步上漲。不過，商家表示，高位金價讓備貨更為謹慎，普遍採取「賣多少就買回多少」策略，只要有利潤便補貨，不敢輕易增加庫存。

證券時報指出，10月1日，國際金價持續走高，倫敦金盤中最高突破3,895美元/盎司，再刷新歷史紀錄，距離3,900美元/盎司僅一步之遙。同時，COMEX黃金亦突破3,900美元/盎司，同樣創出歷史新高。

鑑於國際金價強勢上行，疊加「十一」、中秋長假，大陸消費市場的金飾價格也再創新高。報導稱，10月1日走訪大陸最大黃金珠寶交易市場深圳水貝市場及多家品牌金飾門市發現，水貝市場金飾每克報價已達人民幣888元（下同），9月初約796元。同日品牌門市方面，周生生足金飾品報價1,130元/克，周大福報價1,129元/克。

水貝市場一名商家負責人稱，「我們也沒想到，金價越漲越高，到當地過節的人越來越多，近幾日來買黃金的顧客不少是到深圳旅遊的遊客，想抓住這波金價小高潮，多做生意。」不過，多位商家指出，目前多數消費者仍處觀望。

還有金飾店陳經理則說，高位金價讓商家不敢備太多貨，採取「賣多少就買回多少」策略，只要有利潤便補貨，不敢輕易增加庫存。據悉，按克重計價的黃金飾品毛利率多在10%至20%，品牌金飾「一口價」毛利率在30%至40%，品牌金店藉此應對金價上升壓力，也看準黃金消費正向「悅己價值」轉變。

另，金飾回收價差擴大。以水貝市場為例，銷售價格每克888元，而回收價格約857元，價差超30元，以往僅10至15元。有消費者稱，「金價起伏正常，長期來看黃金作為避險資產仍穩固。」水貝市場商家則指，近期金價持續上升，但回收量未明顯增加。

市場數據顯示，剛過去的9月國際金價累計上漲近11.8%，第三季累計上漲16.8%，今年來上漲約47%。分析人士指出，金價再創新高，主要受美元走弱及美聯儲可能進一步降息預期提振。白銀價格近日也創下自2011年以來新高，美國花旗銀行稱，美國政策或導致鉑族金屬供應緊張。

瑞銀發布報告稱，美元走弱、央行大舉購買黃金以及ETF投資增加對金價構成利好，料2026年年中金價將升至每盎司4,200美元。高盛9月初報告則維持2026年中每盎司4,000美元目標價，並提到金價升至每盎司4,500美元以上的可能性；高盛還指，若有1%持有美國國債的個人投資者轉投黃金，金價甚至可能升至近每盎司5,000美元。