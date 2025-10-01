快訊

上海「滬六條」房產新政滿月：9月成交量增24%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
「滬六條」房產新政滿月，9月成交量增24%。（網路照片）
上海房市新政策「滬六條」上路實施一個多月來，需求逐步釋放，住房市場活躍度提升。統計資料顯示，9月一、二手住房成交207萬平方米，月增8%，年增24%。

澎湃新聞報導，上海房地產新政「滬六條」自8月26日實施以來已有一個多月，上海市房管局數據顯示，「滬六條」聚焦居民購房需求綜合施策，政策實施一個多月以來，擴容支持需求逐步釋放，住房市場活躍度提升，在推動8月商品住房成交量月增率由負轉正後，促進9月一、二手住房成交量延續增長態勢。

來自上海市房管局的統計資料顯示，9月一、二手住房累計成交207萬平方米，月增8%，年增24%，一手住房成交55萬平方米，月增28%，年增14%。

具體而言，一是新開盤項目認購水準提升。今年9月，共上市認購43個項目，平均認購比為0.75，高於今年以來的0.71。二是在售項目銷售增加。「滬六條」推出後，在售項目來訪量比8月增加16%，預訂成交逐步轉化為網簽成交，9月在售項目日均成交面積比8月日均增加33%。

二手住房市場方面，9月二手住房成交1.8萬套，月增3%，年增27%。自8月26日「滬六條」實施以來，二手住房日均成交609套，比8月政策推出前日均水準增加12%。

一是成交量逐周增加。9月第1-3周，二手住房日均分別成交558、615、628套，呈現逐周提升態勢；9月周末成交量較高，日均成交891套，比8月周末日均增加22%，其中9月27日（周六）成交1,061套，為今年6月以來周末最高水準。

二是先行指標得到顯著提升。綜合房屋仲介機構回饋情況，9月二手住房新增購房委託量比8月增加7%、居間合同量增加10%。

「滬六條」聚焦改善性住房需求，在取消外環外購房套數限制的利多下，外環外市場活躍度明顯提升。一手住房在售專案銷售提升。9月外環外在售項目日均成交比8月增加40%，高於全市平均增幅。

二手住房成交占比增加。9月外環外成交月增6%，年增34%，增幅高於全市平均水準；占全市二手住房成交量的57%，比政策推出前水準提高3個百分點。改善需求開始釋放，外環外一、二手住房成交中，「滬六條」擴容支持四類群體增購住房約占14%，高於全市平均水準。

成交量 上海

