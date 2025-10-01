對標蘋果iPhone 17 Air！聯想moto X70 Air 10月底上市

「超薄」成為關鍵字！聯想集團旗下摩托羅拉，發布全新機型moto X70 Air，該機以「有AI的Air」為核心賣點，定位中高端市場，計畫於10月底上市。作為對標蘋果iPhone 17 Air與的三星Galaxy S25 Edge，透過AI功能強化與極致輕薄設計形成差異化競爭。

隨著各大品牌陸續押注「超薄」路線，摩托羅拉這次的參戰，代表全球智慧手機市場將掀起新一波「薄即是美」的競賽。至於能否為消費者在纖薄之間保有電池續航與耐用表現，恐怕才是最後決勝點。

IT之家報導，根據官方發布的首張宣傳照，直接把「薄」視覺化強調，聯想 moto X70 Air 手機主打輕薄和 AI 特性，機身右側有音量鍵和電源鍵，後攝預計有兩顆及以上照相機。摩托羅拉指出，這款手機最快會在10月底亮相，只剩下幾周就揭曉完整細節。

有傳聞指出，X70 Air將搭載高通Snapdragon 8 Gen 5處理器，而摩托羅拉也確實是首批合作夥伴之一。不過除了晶片之外，其他規格目前仍是未知數。

值得注意的是，Moto X系列產品過去僅限於大陸市場；國際市場則可能會換上Edge系列名稱，甚至延續「Air」的品牌標籤。日前一張疑似Edge 70的宣傳圖也流出，標語寫著「incredibly thin and incredibly tough」，再度暗示摩托羅拉主打極薄與堅固兩大賣點。

聯想集團於2014年，以29.1億美元從谷歌手中收購摩托羅拉行動公司。當時該公司CEO楊元慶曾誓言要幫這家曾經的行業先鋒重振旗鼓，再一次成為全球領導品牌。然而在收購摩托羅拉兩年後，聯想在美國裁員數已超過2000人，該公司在全球智慧手機市場的排名，也從第三跌到最低時候的第八位。

2016年5月，聯想遇到自2009年以來的首次年度虧損。針對這一點，楊元慶將部分原因歸結於收購摩托羅拉後的重組成本。

2018年，moto重新開啟全球化擴張，以歐洲為重點市場，先從東歐切入。2023年，moto推出razr 40系列，首創豎向折疊屏手機。2024年，moto品牌迎來復興，折疊手機在歐美市場大受歡迎。2025年第1季，moto在除大陸以外的海外市場收入達34.2億美元，年增16.7%。