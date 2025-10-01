快訊

衣服、鞋包都被神出來...北捷「飛踢男」行頭引熱議 網笑：買起來

中職／被「水鬼」咬一口！兄弟M1被悍將狠咬 5000條黃彩帶攜回洲際

無需大學文憑！黃仁勳點名AI時代下「1工作最夯」 可年入300萬

聽新聞
0:00 / 0:00

對標蘋果iPhone 17 Air！聯想moto X70 Air 10月底上市

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
繼Galaxy S25 edge、iPhone Air後，motorola也宣布將推出超薄手機X70 Air。motorola官微
繼Galaxy S25 edge、iPhone Air後，motorola也宣布將推出超薄手機X70 Air。motorola官微

「超薄」成為關鍵字！聯想集團旗下摩托羅拉，發布全新機型moto X70 Air，該機以「有AI的Air」為核心賣點，定位中高端市場，計畫於10月底上市。作為對標蘋果iPhone 17 Air與的三星Galaxy S25 Edge，透過AI功能強化與極致輕薄設計形成差異化競爭。

隨著各大品牌陸續押注「超薄」路線，摩托羅拉這次的參戰，代表全球智慧手機市場將掀起新一波「薄即是美」的競賽。至於能否為消費者在纖薄之間保有電池續航與耐用表現，恐怕才是最後決勝點。

IT之家報導，根據官方發布的首張宣傳照，直接把「薄」視覺化強調，聯想 moto X70 Air 手機主打輕薄和 AI 特性，機身右側有音量鍵和電源鍵，後攝預計有兩顆及以上照相機。摩托羅拉指出，這款手機最快會在10月底亮相，只剩下幾周就揭曉完整細節。

有傳聞指出，X70 Air將搭載高通Snapdragon 8 Gen 5處理器，而摩托羅拉也確實是首批合作夥伴之一。不過除了晶片之外，其他規格目前仍是未知數。

值得注意的是，Moto X系列產品過去僅限於大陸市場；國際市場則可能會換上Edge系列名稱，甚至延續「Air」的品牌標籤。日前一張疑似Edge 70的宣傳圖也流出，標語寫著「incredibly thin and incredibly tough」，再度暗示摩托羅拉主打極薄與堅固兩大賣點。

聯想集團於2014年，以29.1億美元從谷歌手中收購摩托羅拉行動公司。當時該公司CEO楊元慶曾誓言要幫這家曾經的行業先鋒重振旗鼓，再一次成為全球領導品牌。然而在收購摩托羅拉兩年後，聯想在美國裁員數已超過2000人，該公司在全球智慧手機市場的排名，也從第三跌到最低時候的第八位。

2016年5月，聯想遇到自2009年以來的首次年度虧損。針對這一點，楊元慶將部分原因歸結於收購摩托羅拉後的重組成本。

2018年，moto重新開啟全球化擴張，以歐洲為重點市場，先從東歐切入。2023年，moto推出razr 40系列，首創豎向折疊屏手機。2024年，moto品牌迎來復興，折疊手機在歐美市場大受歡迎。2025年第1季，moto在除大陸以外的海外市場收入達34.2億美元，年增16.7%。

品牌 X iPhone 17

延伸閱讀

蘋果鏈盼到甘霖！iPhone 17熱賣掀全球換機潮

北市公費「左流右新」開打 打疫苗抽iPhone 17

流感疫情增溫怕怕 這縣市鼓勵接種2疫苗還可抽iPhone 17

蘋果印度製造 鴻海大贏家 計畫新增核心零組件產能

相關新聞

國際金價創新高 陸商家不敢輕易增加庫存、消費者觀望

由於國際金價持續走高，倫敦金、COMEX雙雙刷新歷史紀錄，盤中價格接近或突破每盎司3,900美元。正值大陸「十一」與中秋...

對標蘋果iPhone 17 Air！聯想moto X70 Air 10月底上市

「超薄」成為關鍵字！聯想集團旗下摩托羅拉，發布全新機型moto X70 Air，該機以「有AI的Air」為核心賣點，定位...

上海「滬六條」房產新政滿月：9月成交量增24%

上海房市新政策「滬六條」上路實施一個多月來，需求逐步釋放，住房市場活躍度提升。統計資料顯示，9月一、二手住房成交207萬...

王騰遭小米辭退後 多平台帳號異動：小紅書註銷、快手封禁、抖音私密

在小米中國區前市場部總經理王騰遭辭退後，其多個社交平台帳號近期出現包括顯示註銷、被封禁等異動，備受外界關注。此前，小米於...

受預製菜風波影響生意 西貝降價2至4成自救

大陸連鎖餐飲集團「西貝」早前被網紅羅永浩質疑使用預製菜，以及創始人賈國龍不斷自製公關災難，使西貝生意斷崖式下跌。據鳳凰網...

陸十一假期開跑 各省合計撒逾20億元補貼促消費

大陸「十一」加結合中秋節共8天長假，於今日起開始，預計有23.6億人次進行跨區域流動，鐵路、民航發送量也估較往年上升。為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。